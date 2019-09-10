ESKİŞEHİR - Zorlu Enerji'nin, Eskişehir'deki perakende satış faaliyetleriyle, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlu ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) belgesini almaya hak kazandığı bildirildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, faaliyet gösterdiği her alanda küresel standartları takip eden Zorlu Enerji'nin, Eskişehir'deki perakende satış faaliyetleriyle, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini koruma noktasında da uluslararası standartları yakaladığının belgelendiği belirtildi.

Açıklamada, Zorlu Enerji'nin, Eskişehir'deki perakende satış ofisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi altyapısının geliştirilmesine Ocak 2019 tarihinde başlayarak, diğer yönetim sistemi standartlarıyla (çevre yönetim sistemi, kalite yönetim sistemi) entegre bir sistem oluşturduğu kaydedildi.

Sistemle, iş sağlığı ve güvenliğini kapsayan durum takibinin aylık olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Çalışanların farkındalığı artırılarak standardın gereklilikleri yerine getirildi. Perakende satış ofisi için belgelendirme denetimine başvuru yapan Zorlu Enerji, haziran 2019'da iki ayrı denetimden geçti. Şirketin yasal mevzuata, sözleşmelere, dokümantasyona ve standarda uyumuna bakıldığı sürecin sonunda VERİCERT Belgelendirme Firması tarafından belgelendirilen Zorlu Enerji'nin Eskişehir'deki perakende satış ofisi Türkiye enerji sektöründe TÜRKAK'tan akredite ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip ilk kuruluş oldu."