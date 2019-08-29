ANKARA - Zorlu Enerji'nin, Kudüs Elektrik Şirketinden (JDECO) kiraladığı arsa üzerine 1,8 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracağı ve santralden üreteceği elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO’ya satacağı bildirildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, JDECO'nun Filistin’in elektriğinin yüzde 25’inin dağıtımından sorumlu olduğu belirtildi.

Söz konusu güneş yatırımını Zorlu Enerji'nin yüzde 75, JDECO’nun yüzde 25 ortaklığıyla mayısta kurulan ZJ Strong şirketinin yapacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin’in Jericho bölgesinde 1,8 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerji santralinin kurulmasını öngören anlaşmanın imza töreni 28 Ağustos Çarşamba günü Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos İhsan Eralp Semerci, JDECO Genel Müdürü Hisham Omari ve Bank of Palestine Genel Müdürü Hashim Shawa’nın katılımıyla Batı Şeria’da bulunan Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar Kurumu'nda gerçekleşti. Anlaşma kapsamında Zorlu Enerji, ZJ Strong şirketiyle JDECO’dan kiraladığı arsa üzerine güneş enerjisi santrali kuracak ve santralden üreteceği elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO’ya satacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Zorlu Enerji'nin 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimini yenilenebilir enerji projeleriyle yurt dışına taşımaya devam ettiklerini belirterek, "Söz konusu bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 megavat olmak üzere toplamda 100 megavat kurulu güce erişmeyi hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerine yapacağımız yurt dışı yatırımlarımızla uluslararası gücümüzü daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem de anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek,"Önümüzdeki dönemde 5 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali daha kurulması konusunda Zorlu Enerji ve JDECO ile görüşmelerimize başladık. Türkiye ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



