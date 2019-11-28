Zeytin çekirdeğinden üretilen çevreci yakıta talep artıyor

Meyvesinden yağ, yaprağından çay, suyundan gübre ve yem elde edilen zeytinin çekirdeğinden de çok az kül bırakan "çevreci ve doğal" kalorifer yakıtı üretiliyor.

Zeytin çekirdeğinden üretilen çevreci yakıta talep artıyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

BALIKESİR - Zeytin çekirdeğinden elde edilen ve çok az miktarda kül bırakan "çevre dostu" kalorifer yakıtının kullanımı artıyor.

Türkiye'nin zeytin üretiminde önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'nde bu ürün her yönüyle değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Meyvesinden yağ, yaprağından çay, suyundan gübre ve yem elde edilen zeytinin çekirdeği de kalorifer yakıtına dönüştürülüyor. Verdiği ısı yüksek, külü çok az olan bu yakıt, çevreci özelliğiyle ilgi görüyor.

"Zeytinden geriye atık olarak hiçbir şey kalmıyor"

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, AA muhabirine, fabrikalara bir bütün halinde gelen zeytinin, makineye girdikten sonra "kara su", "çekirdek" ve "zeytinyağı" olarak üçe ayrıldığını söyledi.

Zeytinyağını şifa kaynağı olarak nitelendiren Kıvrak, kara sudan ayrılan pirinanın da makinelerde preslenerek odun şeklinde şöminelerde kullanıldığını, bu ürünün linyite yakın ısı verdiğini aktardı.

Kıvrak, çekirdeğinin ise kalorifer yakıtı haline getirilmesiyle zeytinden geriye atık olarak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını vurguladı.

Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın özelliklerine değinen Kıvrak, şöyle konuştu:

"Kül miktarı diğer yakıtlara göre daha düşük, daha çevreci bir ürün. Bu bildiğiniz odun, zeytin çekirdeğinin odununu yakıyorsunuz. 1 ton zeytin çekirdeği atık olarak ortalama 3-4 kilogram civarında geriye kül bırakıyor. Yine aynı zamanda bölgemizde çoklukla evlerde kaloriferlerde ve sobalarda kullanılıyor. Bu zeytin çekirdeklerini sıkıştırdığınızda şömine odunu olarak kullanabiliyorsunuz. Bundan mangal kömürü yapan da var. Zeytin çekirdekleri birçok alanda değerlendirilebilir. Duman ve kül anlamında çevreye kömür kadar zararı yok. Çünkü organik bir ürün, bitkisel bir ürün. Ham maddesi doğadan gelen bir üründen bahsediyoruz ve her yıl bu ürün üretiliyor. Aynı zamanda bu ürünü kullandığımız zaman hem zeytin üreticisine hem de zeytinyağı fabrikalarına ekonomik anlamda katkıda bulunmuş oluyoruz."

Tonu 700 liradan satılıyor

TARİŞ 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk de zeytin çekirdeğinin yakıt olarak kullanımının yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Daha önce Edremit Körfezi'nde sadece TARİŞ fabrikalarında kalorifer yakıtı olarak üretilen zeytin çekirdeği piyasasına özel firmaların da girdiğini belirten Öztürk, "Genelde siteler, fabrikalar tercih ediyordu, şimdilerde apartman yönetimleri de kaloriferlerinde yakıt olarak zeytin çekirdeğini kullanmaya başladı. Kullananlar temiz, doğal ve çevreci yakıt olduğu için tercih ediyor. Kül oranı düşük olduğundan kalorifer kazanlarını 15-20 günde bir boşaltıyorlar, bu da tercih nedenleri arasında." ifadelerini kullandı.

Körfez bölgesinde yıllık ortalama 5 bin ton olan zeytin çekirdeği üretiminin, özel sektörün de devreye girmesiyle 10 bin tona yaklaştığı bilgisini veren Öztürk, bu yakıtın 20-25 kilogramlık çuvallarda tonunun 700 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

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