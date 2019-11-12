İSTANBUL - Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin araştırmasına göre, gençlerin büyük çoğunluğu kripto paraya ilgi duyuyor.

Araştırmaya göre ABD'lilerin yüzde 82'si kripto paraları, banka, restoran gibi yerlerin "müşteri sadakat programlarında" kullanma konusunda istekli bir eğilim sergiliyor.

KPMG'nin ABD'de yaptığı yeni araştırma, özellikle gençlerin son 2 yılda zayıf performans sergileyen kripto paralara olan güveninin kaybolmadığını gösterdi.

Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ü kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiklerini aktarırken, 65 yaş ve üstündeki katılımcıların yarısından fazlası da kripto paralara ilgi duyduklarını belirtti.

Anahtar sadakat programlarında

Araştırmaya katılan ABD'lilerin yüzde 63'ü kripto paraların kolay bir ödeme yöntemi olduğunu düşünürken, yüzde 66'sı kripto paraları sıradan bir alışverişte kullanmaktansa müşterisi oldukları firmaların "sadakat programlarında" kullanmayı tercih edebileceklerini vurguladı.

Katılımcıların yüzde 82'si, kripto paraları halihazırda dahil oldukları "sadakat programlarında" kullanmaya istekli olduklarını ifade etti.

Hangi sektörlerin "sadakat programlarını" kullandıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 87'si banka ve kredi kartı firmaları, yüzde 86'sı restoran ve kahve dükkanları, yüzde 81'i elektronik mağazaları, yüzde 79'u da medya ve telekom firmaları olduğunu belirtti.

"Yatırımcılar ticaretin geleceğini kripto paralarda görüyor"

Katılımcıların yüzde 60'ı kripto paraları kullanmak için sadece büyük markaları tercih etmeyeceklerini, küçük işletmelere de sıcak baktıklarını aktarırken, yüzde 64’ü bu paraları e-ticarette kullanabileceğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 79'u kripto paraları, kolay kullanım imkanı bulduklarında tercih edebileceklerini belirtti.

KPMG açıklamasında görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, kripto paraların yaygınlaşması için tüketiciye kolay ve çekici bir deneyim imkanı sunmak gerektiğini, bunun için de "sadakat programlarının" iyi bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Birçok yatırımcının ticaretin geleceğinin kripto paralarda olduğunu düşündüğünü aktaran Vardar, "Yakın gelecekte geleneksel ticaret yöntemlerine alternatif olacaklar. Sadakat programları sayesinde kripto para kullanımının yaygınlaştırılması daha kolay gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.