Yollarda karla mücadeleye sıkı takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, KGM tarafından açılan Karla Mücadele Merkezi'nde 68 bin 254 kilometrelik yol ağının kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip edildiğini bildirdi.

Yollarda karla mücadeleye sıkı takip
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kış mevsiminde vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapmaları için yurt genelinde, kar ve buzla mücadele çalışmaları yapıldığını anlatan Turhan, yolların önem dereceleri, fiziki durumu, trafik hacmine göre her yıl "Kış Programı Haritası" hazırlanarak, Jandarma ve Emniyet birimleri ile paylaşıldığını söyledi.

Turhan, 9 bin 735 iş makinesinin 5 bin 750'sinde araç takip sistemi, 250'sinde de kamera bulunduğunu ifade ederek, "Araç takip sistemi sayesinde iş makinelerinde karla mücadele çalışmaları sırasında bir arıza yaşanması durumunda hemen müdahalede edilerek, takviye ekip gönderiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce açılan Karla Mücadele Merkezi'nde 68 bin 254 kilometrelik yol ağı, kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor. Karla mücadele kapsamında bu yıl 432 merkezden 12 bin 146 personelin görev yapacak." diye konuştu.

Sürücülerin mevsim şartlarına uygun hareket etmemesi durumunda yolların kapanmasına neden olduğunu vurgulayan Turhan, benzer sıkıntıların yaşanmaması için trafik kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyardı.

"Alo 159 hattı 7/24 ücretsiz hizmet veriyor"

Bakan Turhan, kara yolları hakkında bilgi alınabilecek "Alo 159" hattının 7 gün 24 saat hizmette olduğunu dile getirdi.

Yollarda araçların kaymasını önlemek için yaklaşık 419 bin 757 ton tuz, 371 bin 148 metreküp tuz agregası (kum ve çakıl karışımı), 4 bin 12 ton kimyasal çözücü ve 100 ton ürenin depolandığını aktaran Turhan, her duruma karşı hazırlı olmak için gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çekti.

Turhan, trafik akışının yoğun olduğu Bolu Dağı Tüneli ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine yerleştirilen sabit kameralar sayesinde, buraların merkezden canlı olarak izlendiğini kaydetti.

"Kapatılan yola girmek için ısrarcı olunmamalı"

Araçlara kış lastiği takılmasının öneminde değinen Turhan, emniyet kemeri konusunda da duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Turhan, kış mevsiminde seyahate çıkmadan güzergahtaki yol ve hava durumu hakkında bilgi alınması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz olmalı. Olumsuz durumlar düşünülerek araçların yakıtları dolu tutulmalı, yedek gıda ve kış koşullarına uygun kıyafetler bulundurulmalı. Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan yol kesimlerinde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araç sahipleri bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı."

Bakan Turhan, karla mücadele araçlarının, tipi nedeniyle kapanan veya kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücülerin özellikle sol şeridi boş bırakması gerektiğini belirterek, "Mücadele araçları görüldüğü zaman fazla yaklaşılmaması ve sollama yapılmaması gerekli, yola serpilen tuz veya agreganın araca zarar verebileceği de unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Araçların hızının yük, görüş, yol ve hava durumuna göre ayarlanması gerektiğine dikkati çeken Turhan, sürücülerin araç takip mesafesini artırması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması, şerit ihlali yapılmaması ve buzlanma olan kesimlerde, çok daha tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi. Hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak, yorgun ve uykusuz yola çıkılmamasını öneren Turhan, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınılması ve görevlilerin ikazlarına uyulmasının altını çizdi.

"Havalimanları da kışa hazır"

Turhan, havalimanlarındaki hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, "Havalimanlarında karla mücadele hizmetleri kapsamında 304 özel maksatlı araç kullanılacak. Ayrıca kar mücadele hizmetleri konusunda eğitimli ve deneyimli yaklaşık 700 personel görev yapacak. Karla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere havalimanlarında bin 730 ton 'de-icing' sıvı malzemenin bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nda, 26 çekerli tip kombine kar mücadele, 15 kompakt tip kombine kar mücadele, 8 kar püskürtme (rotatif), 28 kar küreme ve "de-icing" sıvı serpme aracının burada hizmet vereceğini kaydetti. Ayrıca, 18 uçak ve köprü altı "FOD" ve kar temizleme aracı ile 3 pist frenleme ölçüm cihazının bulunduğunu ifade eden Turhan, havalimanı işletmecisi İGA tarafından 900 ton "de-icing" sıvı malzeme sipariş edildiğini bildirdi.

Atatürk Havalimanı'nda karla mücadelenin 19 özel maksatlı araç ve yaklaşık 100 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeliyle gerçekleştirildiğini ifade eden Turhan, 205 ton da "de-icing" sıvı malzemenin hazır tutulduğunu aktardı.

"YHT setleri, dizel lokomotif ve tren dizileri hazır bulundurulacak"

Turhan, kışın demir yolu hatlarının sürekli açık tutulması için 24 saat esasına göre tüm personelin teyakkuzda olacağını da dile getirerek, "Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü doğu bölgeleri ile yüksek hızlı demir yolu hattı için Konya'da kar küreme araçları ve ekibi hazır bekletilecek. Gerektiğinde yüksek hızlı trenlerin seyir hızı düşürülecek." dedi.

Turhan, yüksek hızlı tren işletmeciliğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yedek YHT setleri, dizel lokomotif ve tren dizilerinin de hazır bulundurulacağını kaydetti.

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