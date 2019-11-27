Yenilenebilir enerjide Türk-Alman iş birliği devam edecek

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, "Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacmi 36 milyar dolara ulaştı." dedi.

Yenilenebilir enerjide Türk-Alman iş birliği devam edecek
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacminin 36 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Almanya Türkiye'nin en büyük yatırım ortağı durumunda. Yakın gelecekte yenilenebilir enerji Alman şirketlerinin önemli rol üstleneceği bir sektör olacak." dedi.

Pahl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarınca yapılan iş birliklerinin geleceğe yönelik çalışmalarda yön verici nitelikte olduğunu söyledi.

Türk ekonomisinin 2020'de büyümeye devam edeceğini öngördüklerini aktaran Pahl, "Almanya son zamanlarda üretim sektöründe düşüşlerle yüzleşti. Bu yıl, küresel otomobil satışlarında gerileme oldu. Bu düşüş, ikili ticaret ve yatırım ortaklıkları için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Bu da aynı zamanda diğer ülkelerin Türkiye'ye yapmak istediği yatırımlar için uygun şartlar yaratıyor." diye konuştu.

Türkiye ve Almanya'nın otomotiv, makine ve tekstil alanındaki iş birliklerinin önemine işaret eden Pahl, iki ülkenin özellikle bu sektörlerde ticari gelişmeler sağlayacağını ifade etti.

"Teknik eğitim sektör için önemli"

Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün gelişmeye devam ettiğini dile getiren Pahl, şöyle konuştu.

"Alman şirketleri, Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında yatırımcı, tedarikçi, çalışan olabiliyor. Alman şirketlerden finansman anlamında destek de sağlanabiliyor. Türk enerji sektörünün sürdürülebilirliği için know-how ve yönetim anlamında da katkı sunuluyor. İnanıyoruz ki, söz konusu alanlarda gelecekte daha iyi ve uzun süreli ilişkiler kurulacak. Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacmi 36 milyar dolara ulaştı. Alman şirketleri Türkiye'deki enerji sektörüne büyük katkı sağlıyor. Almanya Türkiye'nin en büyük yatırım ortağı durumunda. Yakın gelecekte yenilenebilir enerji Alman şirketlerinin önemli rol üstleneceği bir sektör olacak."

Pahl, Türkiye'de Alman şirketlerin rüzgar ve güneş enerjisi sektöründe çok aktif çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'deki enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanların teknik eğitiminde Almanya'nın örnek alınabileceğini ifade eden Pahl, okulda öğrenilen bilgilerin gerçek hayatta uygulanmasına yönelik sistemlerin, eğitimde önemli bir süreç olduğunu kaydetti.

Özellikle yenilenebilir enerji sektöründe teknik eğitim alan ve staj yapan öğrencilerin şirketlerin projelerinde yer alabileceğine dikkati çeken Pahl, bunun da yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı
Isparta'da Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri
Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunduBurdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu21 Kasım 2019
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldıGüleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı23 Kasım 2019
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI22 Kasım 2019
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla UzayacakDavraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak22 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019