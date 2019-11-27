ANKARA - Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacminin 36 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Almanya Türkiye'nin en büyük yatırım ortağı durumunda. Yakın gelecekte yenilenebilir enerji Alman şirketlerinin önemli rol üstleneceği bir sektör olacak." dedi.

Pahl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarınca yapılan iş birliklerinin geleceğe yönelik çalışmalarda yön verici nitelikte olduğunu söyledi.

Türk ekonomisinin 2020'de büyümeye devam edeceğini öngördüklerini aktaran Pahl, "Almanya son zamanlarda üretim sektöründe düşüşlerle yüzleşti. Bu yıl, küresel otomobil satışlarında gerileme oldu. Bu düşüş, ikili ticaret ve yatırım ortaklıkları için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Bu da aynı zamanda diğer ülkelerin Türkiye'ye yapmak istediği yatırımlar için uygun şartlar yaratıyor." diye konuştu.

Türkiye ve Almanya'nın otomotiv, makine ve tekstil alanındaki iş birliklerinin önemine işaret eden Pahl, iki ülkenin özellikle bu sektörlerde ticari gelişmeler sağlayacağını ifade etti.

"Teknik eğitim sektör için önemli"

Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün gelişmeye devam ettiğini dile getiren Pahl, şöyle konuştu.

"Alman şirketleri, Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında yatırımcı, tedarikçi, çalışan olabiliyor. Alman şirketlerden finansman anlamında destek de sağlanabiliyor. Türk enerji sektörünün sürdürülebilirliği için know-how ve yönetim anlamında da katkı sunuluyor. İnanıyoruz ki, söz konusu alanlarda gelecekte daha iyi ve uzun süreli ilişkiler kurulacak. Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacmi 36 milyar dolara ulaştı. Alman şirketleri Türkiye'deki enerji sektörüne büyük katkı sağlıyor. Almanya Türkiye'nin en büyük yatırım ortağı durumunda. Yakın gelecekte yenilenebilir enerji Alman şirketlerinin önemli rol üstleneceği bir sektör olacak."

Pahl, Türkiye'de Alman şirketlerin rüzgar ve güneş enerjisi sektöründe çok aktif çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'deki enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanların teknik eğitiminde Almanya'nın örnek alınabileceğini ifade eden Pahl, okulda öğrenilen bilgilerin gerçek hayatta uygulanmasına yönelik sistemlerin, eğitimde önemli bir süreç olduğunu kaydetti.

Özellikle yenilenebilir enerji sektöründe teknik eğitim alan ve staj yapan öğrencilerin şirketlerin projelerinde yer alabileceğine dikkati çeken Pahl, bunun da yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.