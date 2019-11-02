Yeni Peugeot 508, 210 bin liradan başlayan fiyatla satışta

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç: - "Yeni Peugeot 508'i 210 bin liradan başlayan fiyatlarla pazara sunuyoruz" - "Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisiyiz. Avrupa'daki pazar payımız bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarına göre, yüzde 17,4"

Yeni Peugeot 508, 210 bin liradan başlayan fiyatla satışta
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Yeni Peugeot 508'i 210 bin liradan başlayan fiyatlarla pazara sunuyoruz." dedi.

Peugeot'nun Yeni Peugeot 508 için düzenlediği basın toplantısında konuşan Anaç, Yeni Peugeot 508'in liste fiyatlarının 240 bin lira olduğunu ve lansmana özel kampanya ile fiyatlarının 210 bin lira olduğunu söyledi.

PSA grubunun temsil eden Opel, Citroen, DS ve Peugeot'dan oluşan 4 markanın olduğunu belirten Anaç, "Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisiyiz. Bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarına göre, Avrupa'daki pazar payımız yüzde 17,4." dedi.

Anaç, "Avrupa'da PSA ticari bakımından lideriz. Yüzde 24,7 pazar payına sahip. 6 yıldır kesintisiz bir şekilde grubumuz büyüyor. Özellikle motor teknolojisi konusunda çok iddialıyız." yorumunu yaptı.

Yeni Peugeot 508'i 210 bin liradan başlayan fiyatlarla pazara sunduklarını hatırlatan Anaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye pazarında grup olarak üçüncü büyük otomobil distribütörüyüz. Yüzde 11 pazar payına sahibiz. Geçen yıla oranla yaklaşık 1,8 puan pazar payımızı artırdık. Şu anda 106 bayimiz var. Bu sayı 145'ti. Burada ciddi bir konsalidasyon gerçekleştirdik ve bu konsolidasyonda devam ediyor. 2019 yılı içinde Türkiye'de 6 yeni model lansmanı yaptık. Yıl sonu itibarıyla büyük ihtimalle SUV alanında birinci marka olacağız. Hafif ticari araç pazarında pazar payımız yüzde 7 pazar payımızı yüzde 3,7 arttırmış bulunmaktayız. Hafif ticari araç pazarında 3. sıradayız."


- Önceki nesillere göre 8 cm daha kısa


Yeni Peugeot 508, Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip. Araç 1,40 metrelik bir boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümünde, agresif tasarım detayları var. Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.

Yeni Peugeot 508'in dinamizmine vurgu yapan yatay konumlu motor kaputu mümkün olduğunca alçak tutulurken, gövde detayları kalite algısını artırıyor ve daha premium bir görünüm katıyor. Güncel Peugeot tasarım dilini devam ettiren Yeni Peugeot 508'in tavan çizgisi premium otomobil tasarımına uygun olarak alçak ve zarif bir çizgiyle şekillendirildi.

Önceki nesilden 8 cm daha kısa olan Yeni Peugeot 508, kompakt boyutların getirisi olarak daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar da dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. Minimize edilen ek yerleri ve kapı arası boşluklar kalite algısını daha da artırırken,boyutuyla çamurlukları tamamen dolduran tekerlekler kadar, eğimli tavan çizgisi de sportif ve dinamik görünümü destekliyor.

Arkadan bakıldığında üç bölüm olarak tasarlanan ve ince yapısıyla ön farların tasarım dilini devam ettiren üç boyutlu tam LED stop lambalarının arasını boydan boya dolduran parlak siyah panel dikkati çekiyor.

Peugeot i-Cockpit®, kompakt boyutlu direksiyon simidi, 8:3 formatında 10 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere, üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor.

Altı farklı ekran moduyla kişiselleştirme imkanı sunan yükseltilmiş gösterge paneli direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılıyor ve sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında olacak şekilde gösteriyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan sürüşle ilgili tüm bilgilere kolaylıkla erişim sağlıyor.

Aşağı yukarı gösterge paneli ile aynı yükseklikte bulunan merkezi dokunmatik ekran kullanım ergonomisiyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Prime donanım seviyesinde 8 inç büyüklüğünde bir ekran sunulurken Allure ve daha üst donanım seviyelerinde 10 inç büyüklüğünde daha büyük bir HD ekran devreye giriyor.

Ekranın ve sürücünün elinin altında konumlandırılan ve orta konsola mükemmel bir şekilde entegre edilmiş olan parlak siyah kısa yol düğmeleri, müzik sistemi, klima, navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve iCockpit® Amplify gibi temel fonksiyonlara hızlı erişim sağlıyor.

Yeni Peugeot 508'de ayrıca Boost ve Relax olmak üzere kişiselleştirmeye uygun iki farklı ambiyansıyla iCockpit® Amplify özelliği de sunuluyor. i-Cockpit® Amplify aynı zamanda ECO, Sport, Comfort ve Normal olmak üzere dört sürüş modu seçimi üzerinden aracın sürüş stiline de müdahale etme imkanı tanıyor. Sistem, motor tepkileri dışında elektrikli süspansiyonla donatılan araçlarda, süspansiyon sertliğine de müdahale ediyor.


- Yeni Peugeot 508'de PureTech ve BlueHDi motor seçenekleri var


Yeni Peugeot 508 için ayarlanan elektrikli direksiyon sistemi, sürüş keyfi ile manevra kolaylığını mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Modern ve zarif bir tasarıma sahip elektrikli vites kolu ile kumanda edilen yeni sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman, sürüş keyfi ile yakıt verimliliğinin en iyi dengesini sunuyor.

Araç gövdesinde uygulanan etkin Noice, Vibration and Harshness çözümleri, boyut optimizasyonu, ağırlık düşürmeye yönelik önlemler ve sürtünme katsayısını düşüren aerodinamik çözümler, CO2 emisyon salım değerini şimdiye kadar elde edilen en düşük seviyelere düşürüyor.

Yeni Peugeot 508, yeni nesil Euro 6.c normuna uyumlu PureTech ve BlueHDi motorlar gelişmiş SCR teknolojisi sayesinde sınıfının en iyi CO2 emisyon salım değerleri sunuyor.

1,6 litre PureTech motordan geliştirilen, PureTech 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 olmak üzere iki yeni benzinli motor var. Dizelde ise 1,5L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 S&S EAT8 dizel motor sunuluyor.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli”
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslar yakalandı
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu
Isparta'da Narkotik Operasyon!
Isparta'da hırsızlık operasyonu!
Isparta'da yurt öğrencilerinden kök hücre bağışı
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor
'EVİNİN SULTANLARI' İLE 'SOKAKLAR BİZİM' PROJESİ
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak
Isparta'da Cumhuriyet Coşkusu Akşam da Devam Etti
Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler
Isparta'da dağcılarımızdan Cumhuriyet Tırmanışı
Ispartaspor'da Dobi Hasan Dönemi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDIASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI26 Ekim 2019
Isparta'da trafik kazası: sürücü öldüIsparta'da trafik kazası: sürücü öldü27 Ekim 2019
Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldiSaatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldi27 Ekim 2019
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılarIsparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar28 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!26 Ekim 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KutlamalarıIsparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları28 Ekim 2019
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir SürpriziIsparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi28 Ekim 2019
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildiIsparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi28 Ekim 2019
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyorIsparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor28 Ekim 2019
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği 28 Ekim 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2019
Isparta Haber: ​Nasreddin Hoca SDÜ’de AnıldıIsparta Haber: ​Nasreddin Hoca SDÜ’de Anıldı27 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019