İSTANBUL - Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Yeni Peugeot 508'i 210 bin liradan başlayan fiyatlarla pazara sunuyoruz." dedi.

Peugeot'nun Yeni Peugeot 508 için düzenlediği basın toplantısında konuşan Anaç, Yeni Peugeot 508'in liste fiyatlarının 240 bin lira olduğunu ve lansmana özel kampanya ile fiyatlarının 210 bin lira olduğunu söyledi.

PSA grubunun temsil eden Opel, Citroen, DS ve Peugeot'dan oluşan 4 markanın olduğunu belirten Anaç, "Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisiyiz. Bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarına göre, Avrupa'daki pazar payımız yüzde 17,4." dedi.

Anaç, "Avrupa'da PSA ticari bakımından lideriz. Yüzde 24,7 pazar payına sahip. 6 yıldır kesintisiz bir şekilde grubumuz büyüyor. Özellikle motor teknolojisi konusunda çok iddialıyız." yorumunu yaptı.

Yeni Peugeot 508'i 210 bin liradan başlayan fiyatlarla pazara sunduklarını hatırlatan Anaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye pazarında grup olarak üçüncü büyük otomobil distribütörüyüz. Yüzde 11 pazar payına sahibiz. Geçen yıla oranla yaklaşık 1,8 puan pazar payımızı artırdık. Şu anda 106 bayimiz var. Bu sayı 145'ti. Burada ciddi bir konsalidasyon gerçekleştirdik ve bu konsolidasyonda devam ediyor. 2019 yılı içinde Türkiye'de 6 yeni model lansmanı yaptık. Yıl sonu itibarıyla büyük ihtimalle SUV alanında birinci marka olacağız. Hafif ticari araç pazarında pazar payımız yüzde 7 pazar payımızı yüzde 3,7 arttırmış bulunmaktayız. Hafif ticari araç pazarında 3. sıradayız."





- Önceki nesillere göre 8 cm daha kısa





Yeni Peugeot 508, Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip. Araç 1,40 metrelik bir boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümünde, agresif tasarım detayları var. Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.

Yeni Peugeot 508'in dinamizmine vurgu yapan yatay konumlu motor kaputu mümkün olduğunca alçak tutulurken, gövde detayları kalite algısını artırıyor ve daha premium bir görünüm katıyor. Güncel Peugeot tasarım dilini devam ettiren Yeni Peugeot 508'in tavan çizgisi premium otomobil tasarımına uygun olarak alçak ve zarif bir çizgiyle şekillendirildi.

Önceki nesilden 8 cm daha kısa olan Yeni Peugeot 508, kompakt boyutların getirisi olarak daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar da dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. Minimize edilen ek yerleri ve kapı arası boşluklar kalite algısını daha da artırırken,boyutuyla çamurlukları tamamen dolduran tekerlekler kadar, eğimli tavan çizgisi de sportif ve dinamik görünümü destekliyor.

Arkadan bakıldığında üç bölüm olarak tasarlanan ve ince yapısıyla ön farların tasarım dilini devam ettiren üç boyutlu tam LED stop lambalarının arasını boydan boya dolduran parlak siyah panel dikkati çekiyor.

Peugeot i-Cockpit®, kompakt boyutlu direksiyon simidi, 8:3 formatında 10 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere, üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor.

Altı farklı ekran moduyla kişiselleştirme imkanı sunan yükseltilmiş gösterge paneli direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılıyor ve sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında olacak şekilde gösteriyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan sürüşle ilgili tüm bilgilere kolaylıkla erişim sağlıyor.

Aşağı yukarı gösterge paneli ile aynı yükseklikte bulunan merkezi dokunmatik ekran kullanım ergonomisiyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Prime donanım seviyesinde 8 inç büyüklüğünde bir ekran sunulurken Allure ve daha üst donanım seviyelerinde 10 inç büyüklüğünde daha büyük bir HD ekran devreye giriyor.

Ekranın ve sürücünün elinin altında konumlandırılan ve orta konsola mükemmel bir şekilde entegre edilmiş olan parlak siyah kısa yol düğmeleri, müzik sistemi, klima, navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve iCockpit® Amplify gibi temel fonksiyonlara hızlı erişim sağlıyor.

Yeni Peugeot 508'de ayrıca Boost ve Relax olmak üzere kişiselleştirmeye uygun iki farklı ambiyansıyla iCockpit® Amplify özelliği de sunuluyor. i-Cockpit® Amplify aynı zamanda ECO, Sport, Comfort ve Normal olmak üzere dört sürüş modu seçimi üzerinden aracın sürüş stiline de müdahale etme imkanı tanıyor. Sistem, motor tepkileri dışında elektrikli süspansiyonla donatılan araçlarda, süspansiyon sertliğine de müdahale ediyor.





- Yeni Peugeot 508'de PureTech ve BlueHDi motor seçenekleri var





Yeni Peugeot 508 için ayarlanan elektrikli direksiyon sistemi, sürüş keyfi ile manevra kolaylığını mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Modern ve zarif bir tasarıma sahip elektrikli vites kolu ile kumanda edilen yeni sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman, sürüş keyfi ile yakıt verimliliğinin en iyi dengesini sunuyor.

Araç gövdesinde uygulanan etkin Noice, Vibration and Harshness çözümleri, boyut optimizasyonu, ağırlık düşürmeye yönelik önlemler ve sürtünme katsayısını düşüren aerodinamik çözümler, CO2 emisyon salım değerini şimdiye kadar elde edilen en düşük seviyelere düşürüyor.

Yeni Peugeot 508, yeni nesil Euro 6.c normuna uyumlu PureTech ve BlueHDi motorlar gelişmiş SCR teknolojisi sayesinde sınıfının en iyi CO2 emisyon salım değerleri sunuyor.

1,6 litre PureTech motordan geliştirilen, PureTech 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 olmak üzere iki yeni benzinli motor var. Dizelde ise 1,5L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 S&S EAT8 dizel motor sunuluyor.



