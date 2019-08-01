Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 361 milyon lira net kar

- Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün: - "Güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız güçle yılın ilk yarısında yüksek bir performans gösterdik" - "Yılın ilk yarısı

Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 361 milyon lira net kar
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin bu yılın ilk yarısında net karı 2 milyar 361 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, krediler ve mevduatta özel bankaların üzerinde büyüme gösterdiği 2019'un ilk yarısında, ülke ekonomisine 323 milyar lira kaynak sağladı.

Sene başından bu yana toplam nakdi kredilerini yüzde 5'lik büyüme ile 232,3 milyar liraya çıkaran bankanın, özel bankalar arasında bu alandaki pazar payı yüzde 17,1 oldu.

Toplam müşteri mevduat hacmini yine yılbaşından bu yana yüzde 10 artış ile 219,5 milyar liraya yükselten Yapı Kredi'nin müşteri mevduatında özel bankalar arasındaki pazar payı ise yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Bankanın konsolide aktif büyüklüğü, yıl sonuna göre yüzde 10 artış ile 409 milyar liraya çıktı. Yapı Kredi'nin net karı ise 2 milyar 361 milyon lira oldu.

- "Yılın ilk yarısında yüksek bir performans gösterdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın kuruluşunun 75. yılında, 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışıyla Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Erün, şunları kaydetti:

"Güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız güçle yılın ilk yarısında yüksek bir performans gösterdik. Yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yüzde 5 oranında artırarak Türkiye ekonomisine 323 milyar liralık kaynak sağladık. Kredi Garanti Fonu'nun da desteğiyle TL kredilerimizi yıl sonuna göre yüzde 9 oranında artırarak 131,6 milyar liraya yükselttik. Reel sektörün en büyük destekçileri arasında yer almaya devam ettiğimiz 2019 yılında, toplam 8,4 milyar lira tutarındaki KGF kredisinin de katkısıyla KOBİ'lerimize destek sağlamayı sürdürdük.

Yılın bu döneminde devam eden güçlü sermaye yaratımı ile sermaye yeterlilik oranımızı 2018 yılına göre 83 baz puan daha güçlendirerek yüzde 15,6'ya çıkardık. Yapı Kredi'nin yılın ilk yarısında en yüksek banka katılımlı sendikasyon kredisini imzaladık. 21 ülkeden 49 bankanın katılımı ile sağladığımız 1030 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalarda ülkemize ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha teyit ettik. Güçlü sermaye yapımız ve uzun yıllara dayanan saygın itibarımız sayesinde sağladığımız bu kaynakları çeşitlendirerek, reel sektörü ve dış ticaretin finansmanını desteklemeyi sürdüreceğiz."

- "Teknolojiyi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde iş süreçlerimize entegre ediyoruz"

Bireysel TL vadeli mevduatlarda sene başından bu yana 45 baz puan, bireysel TL vadesiz mevduatlarda ise 93 baz puan artış sağlandığını dile getiren Erün, "Böylelikle bireysel TL vadeli mevduatlarda yüzde 14,2, bireysel TL vadesiz mevduatlarda ise yüzde 15 oranında pazar payına ulaştık. Bu, bankacılıkta tabana yayılma yaklaşımımızın bir sonucu olarak müşterilerimizin Yapı Kredi’ye olan güveninin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Erün, teknolojiyi, insanı merkeze alan bir yaklaşımla hem müşterilerinin hem de çalışanlarının hayatına değer katacak bir şekilde kullandıklarını belirtti.

Geleceğin bankacılık dünyasını bugünden inşa etmeye devam ettiklerine işaret eden Erün, şunları ifade etti:

"Teknolojiyi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve deneyimini zenginleştirecek şekilde iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Dijital bankacılık alanındaki çalışmalarımız neticesinde son 1 yılda aktif dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı yüzde 18, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 23 oranında arttı. Kartlı ödeme sistemlerinin bir numaralı markası World ile de kredi kartları alanındaki tarihsel liderliğimize 30 yıldır devam ediyoruz.

Kredi kartı adedimizi 12 milyona taşıdığımız bu dönemde kredi kartı adedine göre pazar payımız yüzde 17,6 olurken, aynı dönemde kredi kartı alacak bakiyesinde yüzde 20 pazar payı ile liderliğimizi sürdürdük. Sektörlerinin lider kurumları Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Yatırım’ın yanı sıra tüm iştiraklerimiz ile birlikte güçlü, sağlıklı bir şekilde büyüyoruz."

Bankanın kuruluşunun 75. yılını kutladıklarını anımsatan Erün, "Kurulduğumuz günden bu yana, eşsiz 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışıyla ekonomiden kültür sanata, çevreden eğitime hayatın her alanında insanların önündeki sınırları kaldırmak için çalışıyoruz. Ülkemize, sadece faaliyet gösterdiğimiz finansal alanda değil, kültür, sanat, eğitim ve çevre projelerimizle de katma değer sağlıyoruz ve daha nice 75 yıllar sağlamaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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