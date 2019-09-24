İSTANBUL - Yapı Kredi, ekonomi ve finans sektörü ile üniversiteler arasındaki sınırları kaldırmak amacıyla Koç Üniversitesi'nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü'nü kurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, ekonomi ve finans sektörü ile üniversiteler arasındaki sınırları kaldırmak amacıyla Koç Üniversitesi'nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü'nü hayata geçirdi.

Çalışmalarına 2019-2020 eğitim döneminde başlayacak kürsünün başkanlığını Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp yürütecek.



Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü, ekonomi ve finans alanındaki akademisyenler ile özel sektör temsilcilerine ortak bir çalışma zemini oluşturarak ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Rekabetin giderek yoğunlaştığı küresel ekonomide iş dünyasının karşılaştığı ekonomik sorunları analiz edecek kürsü, bu sorunlara çözüm önerileri sunacağı bilimsel ve özgün araştırmalarla, Türkiye ekonomisinin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına destek olmak için çalışacak.

Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü'nün başkanlığını üstlenecek Prof. Dr. Selva Demiralp, aynı zamanda TÜSİAD ve Koç Üniversitesi'nin ortak girişimiyle kurulan Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu'nun (EAF) direktörlüğünü de yürütüyor.