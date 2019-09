İSTANBUL - Bahçeşehir Koleji, "Metodbox" uygulaması ile kişiye özgü öğrenimi geleceğe taşıyor.

Yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu "Metodbox"ı geliştiren Bahçeşehir Koleji, uygulamayı tüm öğrenci ve öğretmenlerinin kullanımına sundu.

"Metodbox"un tanıtımı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Tanıtımda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, 21. yüzyıl becerilerini ön planda tutarak hazırlanmış olan eğitsel oyunlar ve uygulamalar ile çocukların derslerde öğrenmiş oldukları konuları platform üzerinden pekiştirme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Yücel, pedagojik olarak titizlikle hazırlanan "Metodbox"ın, öğrencilerin eğitim hayatlarının başından itibaren bireysel gelişimlerini takip edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Metodbox, çocukların gelecekteki eğitim hayatları hakkında istatistiksel veriler toplayarak raporlama yapmamızı sağlayacak. Elde etmiş olduğumuz bu veriler sayesinde öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yönlendirmelerde bulunabileceğiz. Ayrıca, velilerimiz de çocuklarının gelişimini, seviyesini ve derslerindeki durumlarını kolayca takip edecekler. Metodbox, kullandığımız yapay zeka sayesinde öğrencilerimizin üniversite çağına ulaşıncaya kadar olan süreçte eğitim hayatlarında adeta bir asistan gibi onların yanında olarak hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla en yakın dostları olmuş olacak."

Platform sayesinde çocukların eğitim ve öğretimin dışında/yanında teknolojinin doğru bir şekilde kullanımını da öğrenebileceğini aktaran Yücel, "Oluşturulacak sanal rehberlik içerikleriyle birlikte internet ortamında bilinçli birer kullanıcı olacak ve internetin uçsuz bucaksız dünyasındaki tehlikelerden uzak kalmış olacaklar." dedi.





- "Metodbox, hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize yardımcı olacak"





Enver Yücel, yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenim platformu olan "Metodbox" ile Bahçeşehir Koleji'nin aynı zamanda Türkiye'de eğitime katkı yaptığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bahçeşehir Koleji'nde öğretmenlerimizin değerlendirmeleriyle öğrencilerimiz nasıl öğreniyorsa öyle öğretiyoruz. Kişiye özgü öğretim modeli, okullarımızdaki başarının en önemli kaynaklarından biridir. Şimdi Metodbox ile işin içine yapay zekayı da dahil ediyoruz. Yapay zeka, insanların işlerini ellerinden alacak diye çekiniyorlar ancak bunun yersiz bir endişe olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka, öğretmenin yerini hiçbir zaman tutmaz, tutamayacaktır. Ancak yapay zeka-insan iş birliği çok önemli. Metodbox, hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize yardımcı olacak. Öğretmenlerimize öğrencilerini daha iyi anlamaları için çok önemli veriler sunacak. Öğrencilerimize ise dijital bir mentor olarak hizmet verecek."





- "Teknoloji ile iş birliği artık zorunluluk"





Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da eğitimin paradigmaları değişse de geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili tüm konuların merkezinde eğitimin olduğunu söyledi.

Dağ, günümüzde eğitimin, teknolojiyle sıkı iş birliği içinde olmasının artık tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Her öğrenci özeldir ve her öğrenciye uygun bir öğrenme modeli var. Yapay zeka ile bu model analiz edilebilir ve en uygun öğretim modeli belirlenerek tam öğrenme sağlanabilir. Yapay zekanın her alanda etkin olacağı yeni dünyada Metodbox, Bahçeşehir Koleji'nin yapay zekayı eğitimde kullanma hareketinin önemli bir parçasıdır." diye konuştu.

Yıllardır uyguladıkları kişiye özgü öğretim modeli ve mentorluk sistemini, "Metodbox" ile yapay zekayla buluşturduklarını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"STEM, robotik kodlama, çift dilli eğitim, kişiye özgü öğretim modeli, Master 6 programlarımız; Türkiye'de eğitimde gelişimin öncülüğünü yaptığımız çok önemli modeller. Eğitim kurumu olarak yapay zekayı eğitimin her alanında kullanmanın ve buna bir an önce başlamanın gerekliliğini biliyoruz. Türkiye'de yapay zeka okuryazarlığı eğitimiyle öncülüğü devam ettireceğiz."