Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor

- Petrol Ofisi, Türkiye'de bir ilk olarak devreye aldığı Yakıt Emniyet Sistemi ile tüketicilerine yüzde 100 garantili LPG satışı sunacak - Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper: - "Türkiye LPG sektörü 3,5 milyon tona varan tüketimle Güney Kore'den son

Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor
Ekonomi
15 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Yakıt Emniyet Sistemi (YES) ile tüketicilerine yüzde 100 garantili otogaz sunacak.

Petrol Ofisinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TÜV Austria ve Intertek Caleb Brett iş birliğiyle hayata geçirdiği YES projesi, düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, PO/Gaz tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanacak YES otogaz tüketicilerine yakıtta yüzde 100 kalite ve tam dolum garantisi sunacak.

Sistemdeki süreç, Petrol Ofisi istasyonlarından alınan otogaz ile ilgili olası bir şikayetin Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne iletilmesiyle başlayacak. Müşterinin şikayeti üzerine gerekli ölçüm ve incelemeler bağımsız kuruluşlar İTÜ, Intertek Caleb Brett veya TÜV Austria tarafından gerçekleştirilecek. İncelemenin tüm aşamalarında müşterilerin SMS yoluyla bilgilendirildiği sistemde, 72 saat içerisinde sonuca ulaşılabilecek.

Petrol Ofisinden yakıt alan tüm tüketiciler sisteme otomatik olarak dahil edilmiş olacak ve yakıtın nerede, hangi saatte alındığı kayıtlara geçecek.

Petrol Ofisi, şikayetlerle ilgili süreçlere hiçbir şekilde müdahale edemeyecek ve söz konusu bağımsız kuruluşlar müşteriyle iletişime geçecek.

Sistem sayesinde, özellikle otogaz LPG kullanımında yaygın olan ürün kalitesi, güvenirliği, araca zarar verme ihtimali gibi endişelerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

- "İstasyonlar evrim geçiriyor"

Toplantıda Türkiye LPG sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, sistemin Türkiye için bir yenilik olacağını ve sektöre büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye LPG sektörünün 3,5 milyon tona varan tüketimle Güney Kore'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldığını kaydeden Şiper, "Tüketim olarak dünyanın ikinci büyük ülkesiyiz ama dünyada en fazla otogaz istasyonu bulunan ülkeyiz. Türkiye'de 12 bin 937 istasyon var, bu istasyonların 10 bin 689'unda otogaz satışı mevcut. Bu yaygınlık da Türkiye'de LPG'nin ciddi oranlarda kullanılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, dünyada benzin tüketimi otogaz LPG tüketiminden daha az olan tek ülkeyiz." diye konuştu.

Şiper, dünyada bugün birçok ülkenin alternatif otomobil yakıtı arayışında olduğunu ve Türkiye LPG pazarının dünyaya örnek teşkil ettiğini aktardı.

Türkiye'deki şirketlerin de LPG'nin yaygınlaşmasında büyük bir rol oynadığını söyleyen Şiper, "Artık istasyonlara, akaryakıt değil, yakıt istasyonu dememiz gerekiyor çünkü bu istasyonlarda otogaz var, bazılarında ise elektrikli araçlar için şarj istasyonu var. İstasyonlar bu anlamda evrim geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi'nin Türkiye genelinde bin 750 istasyonu bulunuyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı
Merkez Bankası'ndan faiz ve enflasyon açıklaması 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru
İstifa edene izin parası ödenir mi?
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaretIsparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret28 Temmuz 2019
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı29 Temmuz 2019
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaretATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret25 Temmuz 2019
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası29 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019