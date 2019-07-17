Yabancıya konut satışında tarihin en yüksek ilk yarısı

- Yılın ilk 6 ayında yabancıya 19 bin 952 adetlik konut satışı, tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olarak kayıtlara geçti - Yabancılar, ilk yarıda İstanbul'da 8 bin 903 konut satın aldı - Iraklılar, ilk yarıda 3 bin 337 konut alarak yabancılarda liderliği

Yabancıya konut satışında tarihin en yüksek ilk yarısı
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ/ALİ ATAR - Yabancıların yılın ilk yarısında satın aldığı 19 bin 952 adet konut, yabancıya satışta tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Bu yıla hızlı başlayan ve ilk yarıda bunu sürdüren yabancıya konut satışı, ocak-haziran döneminde 19 bin 952 adede ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68,9 oldu.

Bu yılın haziran ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 2 bin 60'tan 2 bin 689'a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk yarı ve haziran ayı rakamları görüldü.


- İstanbul, ilk sıradaki yerini korudu


Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırasını koruyor. Geçen yıl haziran ayında İstanbul'dan 764 konut satın alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde bin 9 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 artış gösterdi.

Antalya, satılan 668 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı, 134 konutla Ankara, 123 konutla Yalova, 122 konutla Bursa ve 111 konutla Trabzon takip etti.

Yılın ilk yarısında ise İstanbul'da 8 bin 903, Antalya'da 4 bin 93, Ankara'da bin 111, Bursa'da bin, Yalova'da 811, Sakarya'da 592, Trabzon'da 425, Mersin'de 410, Muğla'da 391 ve Aydın'da 355 adet konut yabancılara satıldı.


- Iraklılar liderliği sürdürüyor


Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın haziran ayında 315 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı döneminde 429 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 415 konutla İranlılar, 190 konutla Ruslar, 126 konutla Almanlar, 103'er konutla İngilizler ve Kuveytliler takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 3 bin 337, İranlılara 2 bin 202, Ruslara bin 264, Suudilere bin 94 ve Afganlara 987 adet konut satışı gerçekleştirildi.


- "Yabancıya konut artış trendi sürecek"


Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, gayrimenkul ve inşaat sektöründe üst düzey konfor ve kazançlı yatırım sunan prestijli konut projelerinin, yabancı yatırımcının markajında olduğunu söyledi.

Eylülden bu yana yabancı yatırımcı oranında yaşanan hareketlilikte, yabancı yatırımcıların sektöre yatırım yapmalarını kolaylaştıran uygulamaların etkisinin hayli yüksek olduğunu vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

"TÜİK'in açıkladığı satış rakamlarına göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 30,5'lik artış, iç piyasada yaşanan durgunluğa karşı ilaç oluyor. Artış trendinin, yaz aylarını ülkemizde geçirmek isteyen yabancı ve gurbetçilerin etkisiyle süreceğini söyleyebiliriz. Yatırımcılar, tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olan, teslim aşamasında tapularının verildiği projelere yönelerek yatırımlarını garanti altına almak istiyor. Satışı süren Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerimiz, bu nedenlerden ve sunduğu prestijden ötürü yabancılardan talep görmeyi sürdürüyor."


- "Sadece gayrimenkul sektörü değil, Türkiye ekonomisi kazanıyor"


Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca da yabancı yatırımcıya satışların, iç piyasada yaşanan durgunluk karşısında, sektörde hafif de olsa bir canlanma dönemi başlattığını ifade etti.

TÜİK'in açıkladığı haziran satış rakamlarına göre, geçen yıla oranla elde edilen yüzde 30,5'lik artışın sektörde doping etkisi yarattığını belirten Atmaca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle büyük ölçekli markalı konut projeleri, yabancı yatırımcıların yüksek katma değer ve prestij arayışlarını karşılayarak satışları yönlendiriyor. Yatırımcıların ülkemize yatırım yapmalarını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin etkisiyle sadece gayrimenkul sektörü değil, Türkiye ekonomisi kazanıyor. Sektörümüze yatırım yapan yabancılar, yılın belirli bir dönemini burada geçiriyor. Ülkemizde yeni iş alanları yaratıyor. Yabancı yatırımcı, lokasyon olarak da gelişmekte olan bölgeleri tercih ediyor. İstanbul’un yeni gelişen bir bölgesi olan Bahçeşehir’in gelişimine liderlik eden projelerimizde bunu çok net görebiliyoruz. Yabancı yatırımcı artış trendinin önümüzdeki aylarda da sürerek yabancı yatırımcıların iş bağlantıları ile diğer sektörleri de hareketlendireceğine inanıyoruz."

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