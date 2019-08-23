Yabancıların Gözüyle Türkiye - "İstanbul'un bütün güzelliklerini keşfetmem bir on yıl daha sürer"

Almanya'nın en büyük fuar şirketi Deutsche Messe'nin Türkiye Üst Yöneticisi Alexander Kühnel, 11 yıldır yaşadığı Türkiye'yi çok seviyor. Orhan Pamuk okuyor, başta kaymaklı katmer olmak üzere Türk tatlılarına bayılıyor. Tek şikayeti trafik - Hannover Fair

Yabancıların Gözüyle Türkiye - "İstanbul'un bütün güzelliklerini keşfetmem bir on yıl daha sürer"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - MUSAB TURAN - Almanya'nın en büyük fuar şirketi Deutsche Messe'nin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Kühnel, 11 yıldır yaşadığı Türkiye'yi çok seviyor. Orhan Pamuk okuyor, Türk tatlılarına bayılıyor. Tek şikayeti trafik ve toplantılara geç kalan muhataplar..

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye'ye ve İstanbul'a gönül bağı duyan bir iş insanı.

Alman CEO Kühnel, AA muhabirinin, Türkiye'de yaşam, Türk mentalitesi ve Türkiye ekonomisi hakkında sorularını cevapladı.

Türk yaşam biçimine yakın hissettiğini anlatan Kühnel, "Benim için bir yabancı olarak Türkiye’de yaşamak oldukça keyifli ve avantajlı. Aksi halde 10 yıldan uzun süredir burada olamazdım. Kendi açımdan Türkiye’de çalışmanın da avantajlı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar daha esnek ve daha az bürokrasi hakim. Türkiye’de yaşayan ve çalışan bir yabancı olarak kişisel avantajlarım ise Türkiye’yi, İstanbul'u ve buradaki insanları çok seviyor olmam. Hayalimdeki şehirde hayalimdeki işimi yapıyorum diyebilirim." diye konuştu.


- "İş hayatında ve sosyal yaşamda geç kalmanın mazereti olamaz"


Kühnel, Türkiye'ye yerleşme kararını çok kısa sürede aldığını belirterek, "Gitmek isteyip istemediğim sorulduğunda 2 saat içinde kararımı verdim." dedi.

"Alman dakikliği" nedeniyle iş toplantılarında zaman zaman sorun yaşadığını ifade eden Kühnel, İstanbul trafiğinden ve dolayısıyla muhataplarının gecikmelerinden dertli olduğunu söyledi.

Kühnel, şunları kaydetti:

"Sosyal hayatta tipik Alman alışkanlıklarımın birçoğunu kaybettim ama hala devam eden bir alışkanlığım var. Bu da dakik olmam. Türkiye’de birçok insan bu konuda sorun yaşıyor ya da çok fazla umursamıyor çünkü geç kalmayı normal olarak görüyorlar. Ancak benim için iş hayatında ve sosyal yaşamda geç kalmanın mazereti olamaz. Bu yüzden eğer köprüde çok fazla trafik olduğunu biliyorsanız, zamanında varabilmek için yola daha erken çıkmalısınız. Ama bu ayrıntı dışında benim için Türklerin mentalitesini, Almanlarınkine göre kendime daha yakın bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü daha esnek ve rahat olduğunu deneyimlediğim bir işleyiş mevcut.

Bunun dışında, Türkiye'de Almanya’da olduğundan çok daha fazla güneş var. Türk mutfağı ve Akdeniz insanının sıcaklığı ise burada yaşamanın beni en çok cezbeden noktalarından."


- "Tatlılarınız göbek çevresi için tehlikeli"


Türk mutfağını zengin bulduğunu ve çok sevdiğini anlatan Kühnel, sebze, meyvelerin ve her türlü balık çeşidinin taze olduğunu söyledi.

Kühnel, "Özellikle Türk tatlılarını çok seviyorum. Tatlılarınız göbek çevresi için tehlikeli ancak her ne kadar kilo yapma riski olsa da harika lezzetler olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Favorilerim her çeşit balık ve üzerinde kaymak olan katmer tatlısı. Türk pop müziğini de çok seviyorum örneğin Tarkan ilk aklıma gelen isimlerden. Şarkıcıların hepsinin isimlerini bilmiyorum ama Türk pop müziğinden birçok şarkıyı biliyorum. Yemeğiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle Türkiye eşsiz renklerle dolu bir ülke diyebilirim." diye konuştu.



- "İzmir, Çeşme, Sarıgerme çok sevdiğim yerlerden"


Alexander Kühnel, İstanbul'un kültürel açıdan harika bir şehir olduğunu belirterek, tarih ve kültürün harmoni içinde olduğu bu şehri çok sevdiğini söyledi.

Her fırsatta İstanbul'u gezdiğini ifade eden Kühnel, Türkiye'yi keşfetmek için de zaman ayırdığını anlattı.

Kühnel, "İstanbul'un bütün güzelliklerini tam anlamıyla keşfetmem sanırım bir on yıl daha sürer. Çocuklarım ve torunum Türkiye dışında, Almanya'da yaşıyorlar. Almanya'da da onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum, bu yüzden sınırlı bir zamanım var ama daha önce Ayvalık'ta tatil için bulunmuştum harika bir yer. İzmir, Çeşme, Sarıgerme de çok sevdiğim yerler arasında. Planlarım arasında henüz göremediğim ancak bundan sonrasında da Türkiye’de gezip görmeyi istediğim bir çok yer var." ifadelerini kullandı.

İş dünyasında birçok Türk ile tanıştığını aktaran Kühnel, işin yanı sıra gerçekten sağlam dostluklar da geliştirdiklerini ifade ederek, "Türklerin kurduğu arkadaşlık ilişkileri çok özel, arkadaşları için her şeyi yapıyorlar. Ben de onlar için her türlü fedakarlığı yaparım. Özellikle hayatın kritik dönemlerinde destek olan ve duygusal bağ kurduğum çok yakın arkadaşlarım var. Bunun için gerçekten müteşekkirim." dedi.


- "Orhan Pamuk'un üç kitabını okudum"

Türk edebiyatını ve Türk edebiyatçılarını elinden geldiğince okuduğunu belirten Kühnel, "Orhan Pamuk'un üç kitabını okudum. Benim için en heyecanlı olanı 'İstanbul' isimli olandı. Onu çok sevdim. İstanbul’daki birçok yeri ve durumu anlatıyordu. Takip etmesi kimi zaman zor oldu çünkü farklı yüzyıllardaki farklı şehirlerin tarihini anlatıyordu. Ancak, İstanbul'da yaşamaya dair her şey çok hoşuma gidiyor." bilgilerini verdi.


- "Yaygın girişimcilik kültürü yatırımcılar için çok cazip"


Alexander Kühnel, Türk ekonomisine ilişkin iyimser görüşleri bulunduğunu belirtti.

Sanayi üretimi ve dış ticaret ilişkileri açısından Türkiye'nin geniş bir ağa sahip olduğunu anlatan Kühnel, "Türk firmalarının farklı coğrafyalara erişme gücü ile önemli bir pazar çeşitliliği var. Bunlar Türkiye'de yatırım yapmak isteyen şirketler için önemli avantajlar. Yatırım ortamını sürdürmek isteyen kamu yöneticileri tarafından sağlanan teşvikler de Türkiye'nin bu yöndeki taahhüdünün çarpıcı bir göstergesi. Türkiye’nin, gücünü artıracak daha fazla yabancı yatırımcının dikkatini çekme şansı bulacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin gelecekte inovasyon kültürünü benimseyerek dünya ekonomisinde daha üst sıralara çıkacağına inandığını söyleyen Kühnel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye inanıyoruz ve bize göre, genç nüfusun beslediği zengin insan kaynağıyla, yaygın girişimcilik kültürü ve elverişli yatırım ortamı yatırımcılar için çok cazip. Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey olarak, 2-5 Ekim 2019'da ISK-SODEX, 12-15 Mart 2020'de WIN EURASIA, Domotex Turkey 2020 ve 2-5 Nisan 2020'de Automechanika İstanbul gibi güçlü fuarlarımızla buradaki potansiyeli tüm dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla mevcut projeleri geliştirmek için yeni projelere yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Türkiye’deki yatırımlarımızı sürdürmeyi planladığımızı gururla söyleyebilirim. Fuar sektöründe ağırlıklı olarak endüstrideki farklı sektörlerle ilişkilerimiz mevcut. Türkiye de dahil olmak üzere dünyada 100'den fazla ülke ile yakından çalışma şansına sahibiz. İşimizin kapsamı, farklı kültürlerin ve coğrafyaların iş modellerini ve iş yapma biçimlerini karşılaştırmamıza olanak sağlıyor."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
​ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 201916 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI 19 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019