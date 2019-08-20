Yabancılara konut satışı 7 ayda 24 bini geçti

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: - "Türkiye'nin güvenilir ve istikrarlı ülkeler statüsünde olduğunu gören yabancılar konut alımını sürdürüyor" - Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca: - "Yabancı yatırımcılar uzun vadede s

Yabancılara konut satışı 7 ayda 24 bini geçti
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ /UĞUR ASLANHAN - Yabancılara konut satışı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 24 bini geçti.

Yabancıya konut satışı tüm hızıyla sürerken, ocak-temmuz döneminde 24 bin 144 adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yabancıya 14 bin 674 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 64,5 oldu.

Bu yılın temmuz ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 artışla 2 bin 858'den 4 bin 192'ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi temmuz ayı rakamları görüldü.


- İstanbul liderliği sürdürüyor

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırasını koruyor. Geçen yıl temmuz ayında İstanbul'dan 956 konut satın alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde bin 903 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,1 artış gösterdi.

Antalya, satılan 764 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı, 249 konutla Ankara, 217 konutla Bursa, 177 konutla Yalova, 111 konutla Sakarya ve 109 konutla Trabzon takip etti.

Yılın ocak-temmuz döneminde İstanbul'da 10 bin 806, Antalya'da 4 bin 857, Ankara'da bin 360, Bursa'da bin 217, Yalova'da 988, Sakarya'da 703, Trabzon'da 534, Mersin'de 479, Muğla'da 468 ve Aydın'da Samsun'da 448 adet konut yabancılara satıldı.

- Iraklılar ilk sıradaki yerini korudu


Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, ilk sıradaki yerini korudu. Geçen yılın temmuz ayında 584 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı ayında 734 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 464 konutla İranlılar, 219 konutla Kuveytliler, 218 konutla Suudi Arabistanlılar, 215 konutla Ruslar ve 163 konutla Afganistanlılar takip etti.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 4 bin 71, İranlılara 2 bin 666, Ruslara bin 479, Suudi Arabistanlılara bin 312 ve Afganistanlılara bin 150 adet konut satışı gerçekleştirildi.

- "Artış trendi yıl boyunca sürecek"


AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yaz dönemini değerlendiren yabancıların vatandaşlık teşvikinden daha fazla yararlandığını belirtti.

Bu alanda ciddi hareketlilik yaşandığını söyleyen Durbakayım, "Yabancı satışlarındaki dağılım, vatandaşlık amaçlı satışların yazlık amaçlı satışlara göre daha baskın olduğunu gösteriyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye'nin güvenilir ve istikrarlı ülkeler statüsünde olduğunu gören yabancı konut alımını sürdürüyor. Burada en çok vatandaşlık ve yatırım amaçlı satın alımları görüyoruz. Artış trendinin yıl boyunca süreceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Yabancı konut satışları iç piyasadaki daralmayı bir nebze yok etti"



Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca gayrimenkul ve inşaat sektöründe geçen yılın eylül ayında başlayan yabancı yatırımcı oranındaki artışın uzun vadede sektöre can suyu olduğunu söyledi.

Temmuzda yabancılara konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 46,7'lik artışın çok önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, "Bu artış, iç piyasadaki daralmanın etkilerini bir nebze de olsa yok edebildi. Bu dönemde özellikle kentlerin gelişmekte olan bölgelerinde yer alan, yüksek kazanç sağlayan ve bir konuttan beklenenin ötesine geçerek yatırımcılara üst düzey yaşam alanı sunan projeler, yabancı yatırımcılar tarafından yüksek bir talep gördü." değerlendirmesinde bulundu.


- "Yabancıların toplam satıştan aldığı pay artıyor"


Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun ise, yılın ilk yarısında her 100 evin 4'ünün yabancılara satıldığını, toplam konut satışı içerisinde yabancıların payının son 6 yılda yaklaşık 4 kat arttığını söyledi.

İlk 6 ayda yabancıların toplam ev satışlarından aldığı payın yüzde 3,94'e çıktığını, söz konusu rakamın 2018'de yüzde 2,88, 2017'de 1,58, 2016'da 1,36, 2015'te 1,77, 2014'te 1,63, 2013'te ise yüzde 1,05 şeklinde olduğunu anımsatan Uytun, bu yıl yabancıların payının artmasının hem ülke ekonomisine hem de sektöre ekonomik değer sağladığını anlattı.

Uytun, ayrıca yabancıların konut başına ortalama 135 bin dolar ödediğini kaydederek, "Yabancıya satışın sektöre katkısı büyük. Bu yıl ciddi artış yaşanması çok önemli. Yabancıya konut satışında geçen yıl ilk 7 ayına kıyasla yüzde 64 yukarıdayız. Yıl tamamında yabancıya konut satışının 50 bini aşacağını öngörüyoruz." dedi.


- "Yabancılara konut satışında hareketlilik sürecek"


Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, gayrimenkul ve inşaat sektöründe geçen yılın son çeyreğinde başlayan yabancı yatırımcı hareketliliğinin artarak sürdüğünü belirterek, sektördeki daralmanın yabancılar sayesinde daha az hissedildiğini söyledi.

Babacan, "Temmuzda yabancıya satışta yaşanan artış haziran ayının üzerinde kaldı. Bu durum, satışlarda son 10 ayda yaşanan hareketliliğin önümüzdeki dönemde de süreceğinin sinyalini veriyor." dedi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu da yabancıya konut satışında geçen yıla göre çok iyi durumda olduklarını belirterek, iç piyasadaki durgunluğun özellikle markalı konutta yabancıların alımıyla bir nebze de olsa hafiflediğini söyledi.

Halihazırda Orta Doğu ülkelerinden ve Rusya'dan ciddi alım olduğunu dile getiren Erkurtoğlu, Avrupalı konut alıcısının Türkiye'ye çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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