İSTANBUL - VSY Biotechnology, Deloitte Private tarafından "En İyi Yönetilen Şirket" ödülüne layık görüldü.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, sanayinin en önde gelen temsilcilerinden oluşan jüri tarafından strateji, yetkinlik, inovasyon, kültür, adanmışlık, yönetişim ve finansallar ana başlıklarıyla değerlendirilen VSY Biotechnology, incelemeler ve raporlar sonucunda "En İyi Yönetilen Şirket (Best Managed Company)" ödülünü almaya hak kazandı.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve bu hedeflere yönelik stratejik yönetim planları ile sağlık biyoteknolojisi alanında dünyanın en önemli ilk 3 şirketinden biri olmayı hedefleyen VSY Biotechnology, bu yönde demokratik yönetim anlayışı ile gerçekleştirdiği katılımcı yönetim ve yönetişim modelleri ile öne çıktı.





- "60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin, uygulanan katılımcı demokratik yönetim modelleri sayesinde şirkette, şeffaf ve esnek bir yapı kurulduğunu, verimliliğin, huzur ve çalışma konforunun arttığını kaydetti.

Göktekin, Deloitte firmasının şirketlerin gelişimine katkı sağlamak için organize ettiği programa katılmaktan ve en iyi yönetilen firmalardan biri olarak akredite olmaktan çok büyük onur duyduklarını aktararak, "VSY Biotechnology, yüksek katma değerli, teknolojik medikal ürünler üretiyor, Ar-Ge’ye yatırım yapıyor. Ürünlerimizi 60’ın üzerinde ülkeye VSY Biotechnology markası ile ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "İyi bir stratejik iş planımız var"





VSY Biotechnology'nin uluslararası pazar araştırma raporlarına göre, global göz içi lensi üreticileri arasında pazar payı sıralamasında 14. sırada olduğunu ve bu durumun, 10 yıllık üretim geçmişi olan bir firma için büyük başarı olduğunu vurgulayan Göktekin, şunları kaydetti:



"İyi bir stratejik iş planımız var, uygulamada planı bireylere kadar indiriyoruz ve her ay hedefe gidecek yolda sonuçları ailemizin tüm üyeleri ile beraber gözden geçiriyoruz. Özetle, strateji, yürütme ve insan üçlüsünün güçlü iş birliği sayesinde bu ödüle layık görüldüğümüzü düşünüyorum. Ayrıca, son 2 senedir kurumsallaşmaya ve dijitalleşmeye önem verdik ve bu konuda çok yol katettik. Bu ödüle layık görüldüğümüz için tekrar Deloitte firmasına ve değerli jüri üyelerine teşekkürlerimi sunarım. Bu ödülün alınmasında katkısı olan başta yönetim kurulu başkanımız Dr. Ercan Varlıbaş'a ve VSY Biotechnology ailesi üyelerine teşekkür ederim."

Verilen bilgiye göre, Deloitte Private'ın yürüttüğü 20 ülkede uygulanan ve Türkiye'de ikinci kez düzenlenen "En İyi Yönetilen Şirket Programı'nda" VSY Biotechnology, ilk 15'e yerleşti.

