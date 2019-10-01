İSTANBUL - VSY Biotechnology, insanların sağlığına katkı sağlamak misyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalarını sosyal projeleriyle taçlandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology, İstanbul'da Maltepe Huzurevi'ni ziyaret ederek doktorlar eşliğinde hastalara fizik ve ortopedik muayene gerçekleştirdi.

Muayene sonucunda uygun bulunan hastalara VSY Biotechnology Ar-Ge merkezinde geliştirilerek üretilen eklem içi enjeksiyon (intra artiküler enjeksiyon) uygulanarak kireçlenmelere karşı çözüm sunuldu.

Yaklaşık 100 hasta, muayene edildi ve ardından tedavileri gerçekleştirildi.

Ziyarette VSY Biotechnology'den Yurt içi Ortopedi & FTR Grup Müdürü Erol Genç, VSY Biotechnology İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Aydın Öztaş, VSY Biotechnology Kurumsal İletişim Müdürü Suna Erkal Varal, VSY Biotechnology Kurumsal İletişim Uzmanı Regiman Deniz Ekmekci ve VSY Biotechnology Ürün Müdürü Naz Teker Akbulut yer alırken, huzurevinde kalan yaşlılar, muayene ve tedaviden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vücutla yüzde 100 uyumlu sodyum hyaluronat içeriğine sahip eklem içi enjeksiyon (intra artiküler enjeksiyon) sıvısı ile hareket kabiliyetinin artırılması ve kireçlenmeden kaynaklı ağrıların giderilmesi sağlanıyor. Eklem içi enjeksiyon ile kireçlenme ilerleme süreci yavaşlatılıyor ve hastalara ameliyatsız daha kolay bir tedavi imkanı sunuluyor.





- "Eklem içi enjeksiyonları uygulayarak hareket yetilerini artırmayı amaçladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, şunları kaydetti:

"VSY Biotechnology, topluma ve toplumun sağlığına duyarlı bir şirket. Toplumsal fayda sağlama adına Maltepe Huzurevi’nde yaşlılarla bir araya geldik. Onlara dünyanın çok farklı ülkelerindeki hastaların güvenle tedavi edildiği, Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz eklem içi enjeksiyonları uygulayarak hareket yetilerini artırmayı amaçladık. Bu projemizi gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutlu olduk. İyilik, sağlık aşılamaya, bu tarz toplumsal projelere öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz."