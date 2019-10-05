Volkswagen Akyurt'taki yatırımıyla 700 kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

Volkswagen Akyurt'taki yatırımıyla 700 kişiye istihdam sağlayacak
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

Varank, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Alman Birliği Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'nın Türkiye'nin dostları ve müttefikleri arasında özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Varank, siyasi, ekonomik ve beşeri boyutları çok yönlü olan ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını söyledi.

Varank, ticaret, yatırım ve turizm alanındaki iş birliğinin yanı sıra Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşının ikili ilişkileri güçlü kılan temel unsurlardan olduğuna dikkati çekerek, iş birliğini bir adım öteye taşımak adına kurumsallaşmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Türk ve Alman masaları iş birliğimizin somut nişanesi"

Bakanlık olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Alman sanayicilerin ve yatırımcıların karşılaşabileceği sorunları çözmek ve önerilerini hayata geçirmek adına Alman Masası'nı kurduklarını belirten Varank, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Masası'nın karşılıklı iş birliğine verilen önemin somut nişanesi olduğunu vurguladı.

Yeni iş birliği mekanizmaları oluşturmayı da önemsediklerini dile getiren Varank, "Bakanlığımız, araştırmacı, girişimci ve sanayicilerin yaşadığı sorunlara çözüm getirmek, yatırım süreçlerini kolaylaştırmak ve gerekli prosedürlerin takibini sağlamak üzere yanınızda olmaya devam edecek." dedi.

"Alman yatırımcılarla yakın iş birliği içindeyiz"

Alman yatırımcılarla yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti ve bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak. Yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki dönem de artarak devam edeceğine inanıyorum. Berlin’de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da somut neticeleri getireceğini hep beraber göreceğiz."

Varank, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Tam üyelik müzakerelerimize tekrar hız kazandırılması, vize serbestisi ve Gümrük Birliği güncellemesi konusunda AB Dönem Başkanlığını üstlendiğinde Almanya’dan güçlü destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm ikili konularda eşit ortaklık ve karşılıklı saygı temelinde samimi iş birliğinin sürdürülmesini dilediklerini vurgulayan Varank, karşılıklı çabaların Türk-Alman dostluğunun güçlendirilmesinde rol oynayacağını söyledi.

"Avrupa'nın bölünmüşlüğünün aşıldığı günü kutluyoruz"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da bugün Avrupa'nın bölünmüşlüğünün aşıldığı günü kutladıklarını belirtti.

Türkiye ile Almanya ilişkilerinin "taşıyıcı sütununun" ekonomi, sanayi ve teknoloji olduğuna dikkati çeken Erdman, "Bu kutlamayı devlet olarak yüz yılı aşkın süredir Almanya ile çok yakın ilişkiler içinde bulunan Türkiye'de gerçekleştiriyoruz." dedi.

Öte yandan, konuşmaların sonunda Büyükelçi'nin eşi Marion Erdmann Türkçe şarkı seslendirdi.

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