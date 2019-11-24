Vodafone, kadınları aile içi şiddetten korumak için harekete geçti

Vodafone'un KPMG iş birliğiyle hazırladığı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayınladığı rapor, aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor - Rapora göre, son 1 yılda 107 ülkede 80 mi

Vodafone, kadınları aile içi şiddetten korumak için harekete geçti
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Vodafone, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde aile içi şiddete karşı çalışanlarına destek olmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, geçen mart ayında tüm dünyada aile içi şiddet konusuna yaklaşımını ve bu konuda çalışanlarına sağlayacağı destekleri içeren Aile İçi Şiddet Prosedürü'nü yayımlamıştı.

Vodafone, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla da aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koyan bir rapor yayımladı.

KPMG iş birliğiyle hazırlanan ve Türkiye dahil 9 ülkeyi kapsayan rapora göre, son 1 yılda 107 ülkede toplam kadın iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 80 milyon kadın çalışan aile içi şiddete maruz kaldı. Bu sayı Türkiye'de 833 bin olarak öngörülüyor.


- Ekonomide yıllık tahmini kayıp 2,1 milyar dolar


Rapor, aile içi şiddetin kariyer gelişimi ve işletmeler üzerindeki olumsuz etkisini de gösteriyor. Araştırmaya katılan mağdurların yüzde 38'i verimliliklerinin düştüğünü belirtirken, yüzde 22'si de bazı günler işe gidemediklerini ve izin almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Rapora göre, aile içi şiddet nedeniyle işe gidemeyen kadın sayısı Türkiye'de yaklaşık 57 bin oldu. Araştırmanın kapsadığı 9 ülkede aile içi şiddet nedeniyle oluşan işe devamsızlığın ekonomide her yıl 2,1 milyar dolarlık kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

Aile içi şiddet nedeniyle 4 milyon kadın terfi şansını yitirirken, bu durum sonucu maaşta oluşan yıllık ortalama kayıp, kadın çalışan başına 2 bin 900 doları buluyor. Bu ise söz konusu 9 ülkede her yıl kadınların potansiyel kazancında toplam 13 milyar dolara yakın kayıp anlamına geliyor.

- "Aile içi şiddet, iş dünyasının da mücadele etmesi gereken bir konu"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, aile içi şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aile içi şiddet, ekonomi ve verimliliğe yönelik olumsuz etkileri nedeniyle iş dünyasının da mücadele etmesi gereken önemli bir konu. Aile içi şiddet, çalışanların sadece sağlığını, refahını ve güvenliğini değil, iş yerindeki performansını, verimliliğini ve kariyer gelişimini de olumsuz etkiliyor. Vodafone olarak, çalışanlarımıza kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri, tüm potansiyellerini ortaya koyarak çalışabilecekleri, destekleyici bir iş ortamı sağlamaya büyük önem veriyoruz.

Grubumuz, geçen martta aile içi şiddetin belirtilerinin tanınması, çalışana destek olunması ve çalışanın konuyla ilgili doğru adreslere yönlendirilmesini kapsayan Aile İçi Şiddet Prosedürü'nü yayımlayarak faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde böyle bir prosedür yayımlayan ilk şirket oldu. Bu prosedür ile şiddete maruz kalan çalışanlarımıza 10 güne kadar ek izin ve finansal destek veriyoruz. Çalışanlarımız, Vodafone Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki danışmanlık alabiliyor. Grubumuz, bugün de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koyan bir rapor yayımlayarak konunun önemine bir kez daha dikkat çekti. Vodafone olarak, çalışanlarımızı desteklemeye ve konu hakkında farkındalık yaratmaya devam edeceğiz."


- Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi erişime sunuldu


Verilen bilgiye göre, Vodafone, aile içi şiddete ilişkin Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Dr. Jane Pillinger tarafından kaleme alınan, her yönetici ve çalışanın faydalanabileceği Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi'ni tüm paydaşlarının erişimine sundu.

Rehber, şiddet tanımlarını, şiddetin iş yerine etkilerini, çalışan ve yöneticilerin bu etkileri en aza indirmek için neler yapabileceklerini vaka analizleri ile anlatıyor. Herkesin kullanımına açık ve erişilebilir bir kaynak olarak tasarlanan rehberin, aile içi şiddet konusunda farkındalık ve bilincin artırılmasına yardımcı olması hedefleniyor.


- Çalışanlara zorunlu Aile İçi Şiddet Farkındalık Eğitimi


Vodafone, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan şiddetle mücadelede, şiddet türlerinin farkında olmak, mağdura yaklaşım ve iletişim yöntemlerini anlamak, destek mekanizmalarını bilmek amacıyla Vodafone Aile İçi Şiddet Farkındalık Eğitimi hazırladı. Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi temel alınarak hazırlanan bu eğitim, hem tanıtım programına eklendi hem de tüm çalışanlara zorunlu hale getirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın teknolojinin dönüştürücü gücünü insanlığın iyiliği için kullanma vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiği Kırmızı Işık uygulaması, şiddete maruz kalan kadınların tek tuşla yakınlarına telefonla erişebilmesini ve acil SMS gönderebilmesini sağlıyor.

Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuş ile aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin adresleri ve başvurulabilecek kuruluşlar harita üzerinden bulunabiliyor. Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Kırmızı Işık uygulaması, yaklaşık 320 bin kadına ulaştı.

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