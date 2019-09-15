İSTANBUL - Vodafone FreeZone, oyunsever gençler için geliştirdiği Gamer Paketleri ile yurt dışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un Gamer Paketi kullanıcıları arasında düzenlenen ve kasım sonuna kadar sürecek yarışmayı kazanan bir şanslı FreeZone'luya, oyunseverler için özel olarak tasarlanmış PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm konsolu hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Gamer Paketleri ile gençlerin oyun tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Haftalık ve aylık paket alternatifleriyle gençlerin bütçesine uygun geniş bir portföy sunuyoruz. Amacımız, gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamaları. Yeni dönemde e-sporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar ve konsol oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven gençler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz."

Gamer Paketleri ile gençlere sınırsız YouTube, PUBG Mobile ve Discord'un yanı sıra her ay efsane hediyeler kazanma şansı sağladıklarını bildiren Aksoy, "Önümüzdeki dönemin efsane hediyesi, sınırlı sayıda üretilen PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm konsolu olacak. Vodafone FreeZone olarak, oyun dünyasındaki varlığımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- Sadece 50 bin adet üretildi





PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm konsol, dünya çapında 525,3 milyon PlayStation cihazı satılmasını kutlamak için Sony Interactive Entertainment tarafından özel olarak ve sadece 50 bin adet üretildi.

PlaySation 4 Pro için ilk defa yarı saydam lacivert rengiyle gelen konsol, çalıştırıldığı zaman mavi ışık konsolun ön tarafını aydınlatıyor ve böylece PlayStation 4 Pro’nun mimarisi dışarıdan görülebiliyor. En tepede yer alan PS logosu ve ön tarafta yer alan PS4 logosu ise yine özel olarak seçilmiş mat bakır rengine sahip. Konsolla birlikte DualShock 4, PlayStation Camera, dikey stant ve mono kulaklık da yarı saydam lacivert renge sahip olarak geliyor.





- Vodafone FreeZone'dan ayrıcalıklar







Vodafone FreeZone'un 26 yaş altı gençler için tarifeye ek olarak geliştirdiği Gamer Paketleri, ayda 20 TL'ye tekrar eden ve haftada 12 TL'ye tekrar etmeyen iki ayrı paket halinde sunuluyor.

Gamer Paketleri ile oyunsever gençler, YouTube, PUBG Mobile, Discord gibi içerikleri sınırsızca kullanabiliyor. Gamer Paketi sahipleri ayrıca, Vodafone FreeZone sosyal medya hesaplarını takip ederek Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne özel avantaj ve kampanyaların olduğu yarışmalara katılabiliyorlar.







