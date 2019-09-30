Vodafone Dijitalleşme Tırı turuna Adana'dan başladı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Amacımız, işletmelerimizin dijitalleşmesine destek olmak, dijitalleşmelerini rekabette fark yaratacak bir noktaya çekerek Adana'nın ticaretine katkı sağlamak"

Vodafone Dijitalleşme Tırı turuna Adana'dan başladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ADANA - İstanbul’daki teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'da sunulan dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla yola çıkan "Vodafone Dijitalleşme Tırı" toplam 12 şehri kapsayan turuna Adana'dan başladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kentte bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Akdeniz'in sayılı ticaret merkezlerinden Adana'nın çok önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Adana'da binin üzerinde KOBİ müşterilerinin bulunduğunu anlatan Şahin, "Adana'da yaptığımız ölçümlere göre her 10 işletmenin 3'ü akıllı cihazlarla işini yönetiyor, 2'sinin sosyal medya hesapları var, 2'si bulut teknolojilerinden faydalanıyor, bir tanesinin ise e-ticaret sitelerinde internet hesabı var. Amacımız, işletmelerimizin dijitalleşmesine destek olmak, dijitalleşmelerini rekabette fark yaratacak bir noktaya çekerek Adana'nın ticaretine katkı sağlamak." ifadesini kullandı.

Tırın içerisinde 20 farklı çözümün bulunduğunu belirten Şahin, 12 şehri gezecek tırla İTÜ Vodafone Future Lab'daki çözümlerin tamamını müşterileri, kamu ve tüm ilgililerle buluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Şahin, tırın Adana'da üç gün kalacağını, daha sonra Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gideceğini aktararak 3 ayda 10 binden fazla işletmeye ve kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Tırın sosyal sorumluluk projesinin de olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bir e-atık toplama projemiz var. Dijitalleşmede eskiyen ürünleri toplayacağız. Bunları Türkiye Vodafone Vakfı'nın da çalıştığı Yarını Kodlayanlar Projesi'nin içerisinde geri dönüşümünü sağlayıp Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Ortaokulunda bir kodlama sınıfı oluşturacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Vodafone Dijitalleşme Tırı" açılışı Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve diğer protokol üyeleri tarafından yapıldı.

- "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"

Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, Vodafone ve Akbank'ın ana sponsorluğunda "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisi ve rekabetin artık çok daha hızlı değiştiğini, bu hıza ayak uydurmanın en kolay ve uygun maliyetinin dijitalleşmek olduğunu ifade etti.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de KOBİ'lerin ayakta durabilmesi ve dünyayla rekabet edebilmesi için hızla gelişen teknoloji ve dijitalleşmeye ayak uydurması gerektiğini kaydetti.


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