Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep'te

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Amacımız Gaziantep'i, Gaziantep'teki KOBİ'leri ve tüm şirketleri dijitalleştirerek, rekabette fark yaratmalarını sağlamak" - "Bu tırda özellikle bir toplumsal misyon da üstlendik. Fi

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep'te
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

GAZİANTEP - Vodafone'un, İstanbul'da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla oluşturduğu Vodafone Dijitalleşme Tırı Gaziantep'e geldi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business Dijitalleşme Tırının üçüncü durağı olan Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen törende, Gaziantep'e son 5 yılda 61 milyon liralık teknik alt yapı yatırımı yaptıklarını söyledi.

Kentte 500'ün üzerinde KOBİ müşterilerinin olduğunu ifade eden Şahin, müşterileriyle yaptıkları araştırmada Gaziantep'in dijitalleşme skorunu 71 olarak hesapladıklarını belirtti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Gaziantep'teki her 10 firmadan 8 tanesi işlerini akıllı cihazlarla yönetiyor. 6'sında bulut teknolojileri mevcut. 5'i sosyal medya hesapları aracılığıyla müşterileriyle ilişki kuruyor, 3'ünün e-ticaret hesapları var. Bunlar Türkiye ortalamalarının çok üzerinde rakamlar. Amacımız Gaziantep'i, Gaziantep'teki KOBİ'leri ve tüm şirketleri dijitalleştirerek, rekabette fark yaratmalarını sağlamak."

Şahin, bu kapsamda işletlemelerin dijital ortağı olarak "İTÜ Vodafone Future Lab"ı kurduklarını ve burada 34 farklı çözümü, 30 farklı iş ortağı aracılığıyla müşterileriyle buluşturduklarını, aynı zamanda 25 öğrencinin master ve doktora tezleriyle yurt dışına teknoloji ihraç etmesini sağladıklarını vurguladı.

Bu çözümlerin hepsini Dijitalleşme Tırında topladıklarını ve Türkiye turuna çıktıklarını anlatan Şahin, tırın 3. durağı Gaziantep'te 5 gün kalacağını ardından da Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gideceğini, 3 ayda 10 binden fazla ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şahin, 20 dijital çözümün yer aldığı tırda e-ticaret konusunda danışmanlık da verileceğini dile getirerek, "Bu tırda özellikle bir toplumsal misyon da üstlendik. Firmaların veya ziyaretçilerimizin getirecekleri e-atıklarla Anadolu'daki bir kentte bir kodlama sınıfı açmayı hedefliyoruz. Bu sayede öğrencilerin kodlamayı öğrenmelerini ve Yarını Kodlayanlar Projesi'nin bir parçası olarak geleceğin dili kodlamada fark yaratmalarını hedefliyoruz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bakanlık yaptığı dönemden bu yana Vodafone ile çok güzel sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya akıllı şehirleri konuşuyor. Şehir nasıl akıllı olur? Yaşanan sorunlara dijital, akıllı çözümler geliştirerek. Yapmak istediğiniz tüm hedeflere teknolojiyi kullanarak, sorunu çözme kapasitenizi artırmanız gerekiyor. Biz ticaret, taşımacılık, üretim şehriyiz ama artık dünya başka bir şey söylüyor. E-ticaret diyor. Dijitalleşme artık ticarette en önemli alanlardan biri. O nedenle bu alanlarda kendimizi yetiştirmemiz ve dünya ile rekabet etme kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Artık şehirler, ülkeler yarışıyor. Artık bireyler ve toplumlar yarışıyor. Kim bu yarışta önde olmak istiyorsa, bu rekabeti yönetmesi lazım. Bunun için de kendimizi yenilememiz lazım. Yenilenmeyen, yeniliyor. İşte bu nedenle Vodafone'un bugün burada olmasını, hayatı kolaylaştırmak adına verdiği destekleri çok önemli buluyorum."

Konuşmaların ardından Meltem Bakiler Şahin, Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu açılışı gerçekleştirerek, tırda incelemelerde bulundu.

Business Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görüp, ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabilecek.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor.




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