Vodafone 5G ESL Mobile Open finaline Türkiye'den 3 takım katılacak

Milano Oyun Haftası kapsamında 28-29 Eylül'de gerçekleştirilecek büyük final, Vodafone'un 5G mobil şebekesi üzerinden canlı oynanacak - Büyük finale Türkiye'den katılmaya hak kazanan KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats takımları, 29 Eylül Pazar günü oyn

Vodafone 5G ESL Mobile Open finaline Türkiye'den 3 takım katılacak
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Vodafone Grubu'nun ESL iş birliğiyle düzenlediği, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası Vodafone 5G ESL Mobile Open'da final için geri sayım başladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den de 3 takımın yarışacağı büyük final, Milano Oyun Haftası kapsamında 28-29 Eylül'de Fiera Milano Kongre Merkezi'nde Vodafone'un 5G şebekesi üzerinden canlı oynanacak. Böylece espor tarihinde ilk defa tüm etkinlik kesintisiz ve yoğun bir rekabet ortamı sağlayacak şekilde mobil 5G şebekesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Büyük final, aynı zamanda Vodafone'un oyun sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek zamanlı 5G şebekesinin performansının sergilendiği ilk büyük etkinlik olacak.


- Online elemeler, 3 kıtada 3 ay sürdü


Mayıs sonunda başlayan Vodafone 5G ESL Mobile Open turnuvasına, Vodafone'un faaliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden yaklaşık 600 bin oyuncu katıldı.

Online mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından arcade yarış oyunu "Asphalt 9: Legends" ve çok oyunculu savaş oyunu "PUBG Mobile" için ayrı fikstürlerin uygulandığı turnuvada, 3 kıta arasında 3 ay süren online elemeler sonucu toplam 56 finalist Milano'ya gitmeye hak kazandı.

"Asphalt 9: Legends" finalinin 28 Eylül'de, "PUBG Mobile" finalinin ise 29 Eylül'de oynanacağı turnuvada, dünyanın en iyi 10 takımı arasında yer alma başarısı gösteren Türk takımları KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats, PUBG Mobile finalinde mücadele edecek.

PUBG Mobile finali, 29 Eylül'de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı olarak ve Türk yorumcuların sunumuyla izlenebilecek.


- Toplam ödül 165 bin avro


Vodafone 5G ESL Mobile Open finalinde toplam 165 bin avroluk para ödülü dağıtılacak.

"Asphalt 9: Legends" finalinde dereceye girenlere toplam 45 bin avro, PUBG Mobile finalinde dereceye girenlere ise toplam 120 bin avroluk para ödülü verilecek. Ayrıca, tüm finalistlere 5G uyumlu akıllı telefonlar ve başka ödüller de sunulacak.


- Vodafone FreeZone'dan PUBG Mobile ayrıcalığı


Vodafone FreeZone, PUBG Mobile oynamayı seven gençlere Gamer Paketleri ile destek oluyor. Vodafone FreeZone Gamer Paketleri ile gençler PUBG Mobile, YouTube ve Discord uygulamalarını sınırsız kullanabiliyor.

Ayrıca, her ay hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Haziran-ağustos dönemi yarışmasında Gamer Paketi sahiplerine Milano Oyun Haftası seyahati kazanma ve Vodafone 5G ESL Mobile Open finallerini yerinde izleme fırsatı sunuldu.

Yarışmayı kazanan talihli, PUBG Mobile videoları çeken YouTuber Ersin Yekin ile birlikte Milano Oyun Haftası'nda finali yerinde izleyecek.


- "Vodafone olarak, espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, hem dünyada hem de Türkiye'de espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Türkiye'de espor pazarına 2 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. 2017'de esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports'un iş ortağı, 2018'de ise Türkiye'nin en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoru olduk. 2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Grubumuzun tüm dünyada ESL iş birliğiyle düzenlediği Vodafone 5G ESL Mobile Open mobil espor turnuvası da Vodafone'un düşük gecikme süresi ve ultra yüksek hızlar sunan gerçek zamanlı 5G şebekesinin potansiyelini milyonlarca oyunsevere göstermek açısından önem taşıyor. 5G şebekemizle oyunculara istedikleri yerden mobil cihazlarıyla yüksek performansla oyun oynama imkanı sunuyoruz. Final heyecanı yaşadığımız bu büyük turnuvada ülkemizi temsil edecek takımlara başarılar diliyoruz."

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