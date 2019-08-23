Vertigoya "baş döndüren" çözüm

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Odyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu: - "Halk arasında pozisyonel baş dönmesi olarak bilinen tarzdaki vertigo ilaçla tedavi edilemez. Kulaktaki kristallerin oynaması meka

Vertigoya "baş döndüren" çözüm
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Odyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, pozisyonel vertigonun çoğunlukla kadınlarda rastlandığını belirterek, "Halk arasında pozisyonel baş dönmesi olarak bilinen tarzdaki vertigo ilaçla tedavi edilemez. Kulaktaki kristallerin oynaması mekanik tedaviyle düzeltilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şerbetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vertigonun baş dönmesine neden olan diğer rahatsızlıklardan farkına dikkati çekerek, "Vertigoda kişi daha önce hiç hissetmediği şekilde çevresinde, genellikle gözlerini açtığında dönme hissi, gözlerini kapattığında ise kendi içinde dönme hissi ve buna eşlik eden mide bulantısı, ölüm korkusu, soğuk terleme gibi duygular yaşar. Vertigo halk arasında bir hastalıkmış gibi tanıtılmasına karşın, hastalık adı olamayacak kadar karmaşıktır. Vertigo hastası bir kere bile yaşadığı bu duyguyu ömür boyu unutmaz." ifadesini kullandı.

Vertigonun genetik bir bağı olmadığını kaydeden Şerbetçioğlu, şunları kaydetti:

"Bünye yapıyor. Migrenin baş ağrısı dışındaki tipleri ve Meniere hastalığı da vertigoyla seyredebilir. Kristallerin oynaması vertigoya yol açan bir hastalıktır ve vertigoya neden olur. Meniere Hastalığı dediğimiz iç kulak basıncının artmasının sonucunda, vertigo ve işitme kaybı aynı anda ortaya çıkıyor. Migren ise herkes tarafından baş ağrısı yapan bir hastalık olarak tanınıyor ise de aslında bazı hastalarda baş dönmesine de yol açabiliyor. Migren hastaları denge bozukluğuna yakalanabiliyor. Bunların sonucunda ortak tablo vertigo adı altında özetleniyor. Yani vertigo geniş bir şemsiyenin altında toplanan bir grup hastalığın sonucudur."

- Kadınlar risk grubunda

Şerbetçioğlu, migrenin hastalığı nüfusun yüzde 10-16'sında görülürken, vertigonun yüzde 8-10 rastlandığını kaydederek, "Vertigonun en sık rastlanan tipi kristallerin oynaması tablosudur. Çocuklarda ve gençlerde az görülüyor. Çünkü onların beyinleri oldukça esnek ve yeni değişikliklere kolay adapte olabiliyor. Ama orta yaşlardan sonra vertigo kapıda bekliyor. Kristallerin oynaması tablosu daha sık olarak kadınların karşılaştığı bir tablo. Kadınlarda kristallerin zarar veren nedenlerden birisi hormonal dengesizlikler. Hormonlar kalsiyum metabolizması üzerinden kristallere zarar veriyor." bilgisini verdi.

Şerbetçioğlu, "Eskiden kristal oynamasının nedeninin kafa darbeleri olduğunu düşünürdük. Ama günümüzde bakıyoruz hiç kafa darbesi yemeyen insanda da kristaller yerinden oynayabiliryor. Mesela 12 saat sürekli yatıyorsunuz. Bu baş yaklaşık 12 saat hareketsiz kalıyor demektir. Sürekli bir kulağının üstünde yatanların bu tip vertigoya yakalanma riski daha fazla. Uzun süren yolculuklar da zararlı. Bu tip hareketsizlik veya aşırı hareketlilik yaratan durumlar vertigoyu ortaya çıkartabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.


- İlaçlar, kulağa da mideye de zarar veriyor


Vertigonun tedavisinin her hastaya ve hastalığa göre farklı olduğuna işaret eden Şerbetçioğlu, ilaçların çok az durumda tedaviye götürdüğünü belirtti.

Şerbetçioğlu, tedavi yöntemlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Mesela kristaller oynamışsa, bu durum mekaniktir. Mekanik bir durum da yine mekanik bir tedaviyle düzeltilmeli. Örneğin kristallerin oynaması tablosunu ortaya çıkaran Dix-Hallpike denilen başın aniden 90 derece çevrilmesi manevrasını yaptırdığımızda, yarım daire kanallarına kaçmış olan kristalleri harekete geçirmiş oluyoruz. Ardından başı normal tarafa 180 derecede çevirdiğimizde kristaller zararsız hale getirilebiliyor. Tabii bu mekanik tedavinin uzman hekim kontrolünde yapılması gerekiyor.

Migrende ise yaşam tarzının düzenlenmesi, atakların sıklığının azalmasını sağlıyor. Çünkü ilaçlar, ve ağrı kesiciler zararlı. Kullanılan ilaçlar, işitme kaybına neden olabilirken, mideye de zarar verebiliyor. Hatta ülser başlamasına bile neden oluyor. Biz hastalığın yerleşmeden önce çaresinin bulunmasını öneriyoruz. Yerleştikten sonra onun tedavisi zor, zahmetli ve masraflı. Diğer vertigo nedenlerinin tersine, migren tablosu genetik geçişle seyrediyor. Açlık, uykusuzluk çekildiğinde, kirli havalı yerlerde vakit geçiriyorsanız, lodosla çok karşılaşıyorsanız, güneşe gözünüzü dikiyorsanız, aşırı televizyon izliyorsanız, migreniniz tetiklenebilir."

- "Hastalıklar zincirine neden olabilir"

Vertigonun tedavi edilmediği takdirde hastalıklar zincirine neden olduğunu belirten Şerbetçioğlu, "Tedavi edilmezse, düşmelere, sakatlanmalara neden olabiliyor. Masum bir baş dönmesi yaşlılıkta düşmeye, düşme ise kalça kırığına neden oluyor. Bu zincirin oluşmasıyla hastalık ağırlaşıyor. Öte yandan bu belirtiler başladığında dışarı çıktığında nasıl bir tabloyla karşılaşacağını bilemediği için hastalar eve kapanıyorlar. Bu nedenle sosyal izolasyona ve depresyona giriyorlar. Genellikle olumsuz psikolojinin vertigo hastalıkları üzerinde etkisi bulunmasa da vertigonun psikoloji üzerine olumsuz etkisi var." ifadelerini kullandı.

Şerbetçioğlu, eğer hastanın konuşma kusuru, uyuşma, görme kusuru, çift görme veya bilinç yitimi de varsa nöroloji uzmanına başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar yoksa kulak burun boğaz bölümüne görünmeli. Öte yandan beyinle ilgili bir duyu yitimi varsa hastaların acil servise değil doğrudan nörolojiye gitmesi lazım. Çünkü acil servis tanı konmadan ilaç tedavisi uygulayarak hastalığın seyrini bozuyor. Seyri bozulan hastalıkta neden olan tabloyu keşfetmekte zorlanıyoruz." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
​ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 201916 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI 19 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019