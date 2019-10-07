VakıfBank, ticaretin dünyasını "VBanko Çek" ile değiştirecek

Müşteri bazında özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilinde çek defterinin her bir yaprağında garanti altına alınmış aynı ya da farklı kupürlü çekleri müşterilerine sunan VakıfBank, böylelikle teminat mektubunun güvenini çekin dolaşım kolaylığıyla birle

VakıfBank, ticaretin dünyasını "VBanko Çek" ile değiştirecek
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - VakıfBank, "VBanko Çek" ile müşterilerinin imzasının yanına kendi adını yazarak ticaretin dünyasını değiştiriyor.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, VBanko Çek ürünü ile hem ticaretin dünyasını değiştiriyor hem de ekonomiye güven veriyor.

Müşteri bazında özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilinde çek defterinin her bir yaprağında garanti altına alınmış aynı ya da farklı kupürlü çekleri müşterilerine sunan VakıfBank, böylelikle teminat mektubunun güvenini çekin dolaşım kolaylığıyla birleştiriyor.

Söz konusu ürün ile büyük küçük tüm işletmelerin çekleri, limitleri dahilinde garanti altına alınıyor. Her bir müşterisine özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilindeki tutar, çek yaprağında basılı olarak yer alıyor. Bunun yanında, ödeme gününde, hesap bakiyesi yetersiz olsa bile ödeme garanti limitinden karşılanıyor, keşidecinin çek bedelini Banka'ya daha sonra ödemesine de imkan sağlanıyor. Böylece VakıfBank, çek müşterileri herhangi bir ödeme problemi yaşamıyor, teminat mektubunun güvenini çekin dolaşımıyla birleştiriyor.


- "Her bir çek için banka olarak ödeme garantisi sunuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni uygulama ile firma özelinde finansal durum ve çek ödeme performansı birlikte değerlendirilerek "Çek Garanti Limiti" tespit ettiklerini bildirdi.

Üstünsalih, tahsis edilen limit içerisinde kalmak kaydıyla müşterilerin çek yapraklarının her birine istediği miktarda Banka garanti tutarını belirleyerek VakıfBank VBanko Çek talebinde bulunabildiğini belirterek, "Böylelikle her bir çek için banka olarak ödeme garantisi sunuyoruz. Bu uygulamayla ticaret erbabının çeklerini garanti altına alarak ödemelerini aksatmadan işlerini yürütmelerini, sadece müşterilerimizin değil onların da müşterilerinin ticaretini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.


- "İşletmelerin faiz giderleri de düşecek"


Yeni uygulamayla ticaretin nakit yerine güven üzerinden finanse edilmeye başlanacağına işaret eden Üstünsalih, ürün ile sağlanacak avantajları şöyle sıraladı:

"Özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilinde çek defterinin her bir yaprağında garanti altına alınmış aynı ya da farklı kupürlü çekleri müşterilerimize sunuyoruz. VakıfBank VBanko Çek ile tek muhataplı teminat mektuplarında tesis edilen garantörlüğü çek yapraklarına da vererek dolaşıma sürüyoruz. Ticarete güven, müşterilerimizin imzalarına itibar katıyoruz ve ticareti kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla müşterilerimiz daha az nakit kredi kullanma ihtiyacı duyacağından işletmelerin faiz giderleri de düşecektir."

Üstünsalih, VakıfBank olarak esnaf, KOBİ, tüccar ve sanayicilere kesintisiz destek verdiklerini aktararak, "Yenilikçi ve etkin çözümler sunan ürün ve hizmetlerimizle reel ekonominin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Yakın geçmişte e-teminat mektubu gibi dijital çözümlerimizden TLREF'e endeksli ticari kredilerimize kadar pek çok yeniliğe imza attık. TLREF'e endeksli kredi ürünümüzle ticari işletmeler, daha uzun vadede daha uygun koşullarda borçlanabiliyor. Yabancı para transferleri ve ithalat-ihracat işlemlerinin daha uygun maliyetlerle gerçekleştirildiği dış ticaret paketlerimizle, ticaretle uğraşanların operasyonel yükünü azaltıyoruz. Özellikle KOBİ'lerimizin dış ticaret yapabilmesi açısından bu tür ürünler kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Milli ekonomideki tüm olumlu gelişmeleri müşterilerine yansıttıklarını belirten Üstünsalih, "Konut ve otomotiv başta olmak üzere tüm kredilerde art arda indirim gerçekleştirdik. Son 50 gün içerisinde ticaret dünyasında heyecana ve canlanmaya neden olan faiz indirimlerini pek çok ürünümüzle destekliyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz VBanko Çek uygulamamız da ticaret kanallarının akışını hızlandıracak, ekonomik canlanmaya önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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