Vakıf Katılım'dan 525 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019'da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı yaptı

Vakıf Katılım'dan 525 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığıyla 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığında Sermaye Piyasaları Ürünlerinin geliştirilmesine öncülük eden Vakıf Katılım, sukuk ihraçlarına bir yenisini daha ekledi.

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019'da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek olmadığını, sektörü ve dolayısıyla Türk ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirtti.

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem yurt içinden hem yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım bankacılığı sistemimize dahil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu misyon doğrultusunda 19 Eylül'de gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019 yılındaki 24 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 5,6 milyar TL'lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor."

Vakıf Katılım olarak son 2 yıl içerisinde 62 tertip halinde yaklaşık 12,5 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını belirten Göktaş, 2017 yılı ikinci yarısında başladıkları kira sertifikası ihraçları sayesinde yaklaşık son 2 yıl içerisinde Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden gerçekleştirdikleri 55 ihraç neticesinde yaklaşık 11,6 milyar TL'lik bir rakama ulaştıklarını kaydetti.

Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan Bankamız fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon TL’lik fonlama ile özel sektör şirketlerinin katılım bankacılığı sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Ayrıca, 2019 yılı içerisinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için 250 milyon USD tutarında SPK ihraç tavanı onayı temin ettik. Gelecek dönemde belli başlı pek çok sektörlerde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam ederek katılım bankacılığı prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla nitelikli firmalarımızın fonlama kaynaklarını zenginleştirmeyi ve tüm gücümüzle Türkiye’miz ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz."


- "2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşmayı planlıyoruz"


Göktaş, önümüzdeki dönemde, bireysel ve KOBİ müşteri sayımızı sayısını daha da artırmayı artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırarak tabana yaymak istediklerini belirtti.

Sağlıklı bilanço yapılarını koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam edecekleri 2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanlarını genişletmeyi planladıklarını belirten Göktaş, "Bunun yanında, devletimizin önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemlerde de hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Göktaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl 2. kez düzenlenen Ekonomi Zirvesi sonrası, kendi alanında başarılı işlere imza atan isimlere verilen Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri'nde Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası ödülünü, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde de katılım bankacılığı sektöründe Yılın En İtibarlısı ödülünü aldık. Bu ödüller ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri
Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!
Araçtan in, bisiklete bin
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor
Isparta SDÜ Hastanesinde Başhekim değişti
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı
BURDUR'UN GÜZELLİKLERİNDEN KARELER....BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI
Milletvekili Özel'den SDÜ ziyareti
Isparta'da SOKÜM olağan toplantısı düzenlendi
Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta çiğ köfteısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!18 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüIsparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltıIsparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı17 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASIISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI18 Eylül 2019
Isparta'da Gözde Balık tezgahları coştuIsparta'da Gözde Balık tezgahları coştu18 Eylül 2019
Isparta'da Trafik KazasıIsparta'da Trafik Kazası20 Eylül 2019
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu20 Eylül 2019
Isparta Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi Isparta Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi 17 Eylül 2019
Rektör Çarıkçı’dan yeni öğretim yılı mesajıRektör Çarıkçı’dan yeni öğretim yılı mesajı17 Eylül 2019
Isparta'da Farkındalık için yürüdüler...Isparta'da Farkındalık için yürüdüler...19 Eylül 2019