Unilever'den plastik ambalaj kullanımını 100 bin ton azaltma taahhüdü

Unilever, 2025 yılına kadar, net plastik ambalaj kullanımını 100 bin tondan fazla azaltarak ve geri dönüştürülmüş plastik kullanımını hızlandırarak birincil plastik kullanımını yarı yarıya düşürmeyi, sattığından daha fazla plastik ambalajın toplanmasına v

Unilever'den plastik ambalaj kullanımını 100 bin ton azaltma taahhüdü
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'de OMO, Dove, Domestos ve Knorr gibi markaların üreticisi Unilever, plastik atıkları azaltma ve plastikler için döngüsel bir ekonomi yaratmaya yardımcı olma yönünde yeni ve iddialı taahhütler açıkladı.

Unilever'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025 yılına kadar, net plastik ambalaj kullanımını 100 bin tondan fazla azaltarak ve geri dönüştürülmüş plastik kullanımını hızlandırarak birincil plastik kullanımını yarı yarıya azaltmayı, sattığından daha fazla plastik ambalajın toplanmasına ve işlenmesine yardımcı olmayı taahhüt etti.

Bu taahhütle Unilever, tüm ürünlerinde net plastik azaltımı konusunda taahhüt veren ilk büyük küresel tüketici ürünleri şirketi oldu.

Unilever'in bu taahhüdü, şirketin 2025 yılına kadar 1 yılda yaklaşık 600 bin ton plastiğin toplanmasına ve işlenmesine yardımcı olmasını öngörüyor.

Bu hedefe, Unilever'in faaliyet gösterdiği pek çok ülkede atık yönetimi altyapısını geliştiren yatırımlar ve ortaklıklarla ulaşılacak.

Daha Az Plastik Çözümleri (Less Plastic) ile Unilever, plastiklerin yüzde 75'ini ortadan kaldıran yeni Cif Eco-yedek paket gibi konsantre ürünler ve Güney Doğu Asya'da mobil otomatlar ile mağazalar ve üniversitelere şampuan ve çamaşır deterjanı için doldurma istasyonları kurmak da dahil olmak üzere, ürünlerini ambalajlamanın ve sunmanın yeni yollarını araştırıyor.

Türkiye'de Omo ve Yumoş yüzde 50 daha az plastik ile çevreye duyarlı ambalajlarını piyasaya sürdü.

Daha İyi Plastik Çözümleri (Better Plastic), Axe (Lynx) ve TRESemme tarafından kullanılan ve geri dönüşüm tesislerinde optik tarayıcılar ile artık fark edilen ve ayrıştırılabilen yeni saptanabilir pigment sayesinde siyah plastiklerin geri dönüştürülebilmesi ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış ve bir depozito programı ile toplanan Lipton festival şişesi gibi öncü inovasyonların önünü açtı.

Türkiye'de de Knorr kurutulmuş çorbaları, Unilever'in dünyadaki ilk geri dönüştürülebilir çorba ambalajında üretiliyor.

Plastiksiz Çözümler (No Plastic) yaklaşımının bir parçası olarak, Unilever katı şampuanlar, yedek diş macunu tabletleri, karton deodorant kutuları ve bambu diş fırçaları da dahil olmak üzere, pazara pek çok inovasyon getirdi.

- "Plastiğimiz bizim sorumluluğumuz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Unilever Dünya Başkanı Alan Jope, "Plastiğimiz bizim sorumluluğumuz, sattığımızdan daha fazlasını geri kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Plastiğin belli bir yeri olduğunu, ama bu yerin kesinlikle doğa olmadığını belirten Jope, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vizyonumuz, plastiğin çevreye olan etkisinin önüne geçerek, daimi olarak ekonomi içinde kalmasını sağlamak adına herkesin birlikte çalıştığı bir dünya yaratmak. Plastiğimiz bizim sorumluluğumuz. Bu nedenle, döngüsel bir ekonomiye yönelme çabalarımızın bir parçası olarak, sattığımızdan daha fazlasını geri toplamayı taahhüt ediyoruz. Ancak hızla harekete geçersek ve plastik döngüsünün her noktasında radikal aksiyonlar alırsak bu hedefe ulaşabiliriz. Başlangıç noktamız tasarım olmalı; böylece kullandığımız plastik miktarını azaltabiliriz ve daha sonra da giderek daha fazla geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen plastikleri kullanabiliriz. Ayrıca tüm plastik ambalajlarımızın, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir hale gelmesi konusunda kararlıyız. Bunun için ambalajlama ve ürünlere yönelik yaklaşımımızı en baştan yeniden değerlendireceğiz. Yeni ve inovatif ambalaj malzemeleri kullanmamızı sağlayan, yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir ürün formatları gibi yeni iş modellerini, benzersiz bir hız ve yoğunlukta yaygınlaştırmamız gerekiyor."

Ellen MacArthur Vakfı'nın Kurucusu Ellen MacArthur da şunları kaydetti:

"Unilever'in bugünkü açıklaması plastik için döngüsel bir ekonomi yaratmada önemli bir adım oluşturuyor. Unilever, gereksiz ambalajlamayı, yeniden kullanılabilir, doldurulabilir paketler ve konsantre ürünler gibi yeniliklerle ortadan kaldırarak, işletmelerin geri dönüştürülmüş plastik kullanımlarını artırırken, yeni plastiklerden nasıl uzaklaşabileceğini gösteriyor. Diğer şirketleri de bu yaklaşımı takip etmeye çağırıyoruz, böylece toplu olarak ihtiyaç duymadığımız plastikleri ortadan kaldırabilir ve inovasyonlar yapabiliriz, ihtiyaçlarımızı döngüsel bir yapı üzerinden temin edebilir ve nihayetinde plastik ambalajların asla atık olamayacağı bir ekonomik sistem kurabiliriz."




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