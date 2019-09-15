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"Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı dinleteceğim"

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 50 metre sırtüstü finalinde gümüş madalya alan, Turkcell'in sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun yıldız sporcularından Sümeyye Boyacı: - "Önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampi

"Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı dinleteceğim"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 50 metre sırtüstü finalinde gümüş madalya alan, Turkcell'in sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun yıldız sporcularından Sümeyye Boyacı, "Önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı dinleteceğim." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun sponsoru olan Turkcell'in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlardan Boyacı, 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Londra'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Boyacı, 50 metre sırtüstü yarışında 44.74'lük derecesiyle dünya ikincisi oldu. "2018 Avrupa Şampiyonu" unvanıyla Londra'ya giden Boyacı, bu sonuçla kariyerinin en önemli başarılarından birine daha imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, dünya ikincisi olarak 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Sümeyye Boyacı, "Ben Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Daha 16 yaşındayım ve idolümden sadece bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zaman diliminde geride kaldım. 3 salise ile dünya ikincisi oldum. Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Ama önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı da dinleteceğim." ifadelerini kullandı.


- "Turkcell olarak engelli sporlarına desteğimizi sürdüreceğiz"


Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da engelli vatandaşların spor yoluyla hayata katılmalarına verdikleri desteğin kendileri için çok özel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sümeyye gibi önemli sembol sporcularımızın başarıları da toplumda bu yönde bilincin artmasına katkı sağlıyor. Sümeyye, gerek Avrupa Şampiyonası'nda gerekse de Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Gümüş madalyasıyla TURKSPORU'na değer katan milli sporcumuzu bu başarısından dolayı kutlarım. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Turkcell olarak engelli sporlarına desteğimizi sürdüreceğiz."

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