İSTANBUL - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'nda (AYSAF), 500'ün üzerinde firmanın yeni ürün ve teknolojileri görücüye çıktı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle 20-23 Kasım'da CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen AYSAF, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Avrasya'nın en büyük ayakkabı yan sanayi sektör buluşmalarından biri olan fuarda, dünya pazarına yön veren 500'ün üzerinde firmanın yeni ürün ve teknolojileri görücüye çıktı.



Ayakkabı makineleri, yan sanayi üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısıyla zirveyi zorlayan Türk ayakkabı yan sanayi sektörü, fuarda yaptığı B2B iş görüşmeleriyle 3 milyar dolarlık ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı.

300 milyar dolarlık dünya pazarına ayakkabı makinelerinin yanı sıra deri, taban, ökçe, kalıp, vardola, tekstil ve aksesuar ihracatı gerçekleştiren Türk ayakkabı yan sanayi sektörü, 12 bin üretici firma ve 300 bin istihdamı ile global pazarın yeni çekim merkezi olma yolunda ilerliyor.





- 4 günde 20 bini aşkın ziyaretçi





Aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünlerin sektör profesyonelleriyle buluştuğu fuar, aralarında Rusya, Çin, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya, Polonya, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerden sektör profesyonellerine de ev sahipliği yaptı.

Fuarda Çin, 60 kişilik ülke katılımı ile yerini aldı.

60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarı, 4 günde 20 binin üzerinde kişi ziyaret etti.