Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak için düzenlenen "36. Ulusal Bilişim Kurultayı (BİLİŞİM 2019)" 6-7 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Dijital Topluma Dönüşüm-Tüketimden Üretime Geçiş" sloganıyla yapılacak etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kurultayın, "Güvenli Djital Gelecek: Yapay Zeka" ana temasıyla yapılacağını ifade eden Aktepe, Türkiye'nin dijital topluma dönüşerek, tüketim toplumundan üretim toplumuna doğru geçiş yapması gerektiğini söyledi.

İlgili tüm tarafların, Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve dijital ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla organize edilen Kurultayda bir araya geleceğini dile getiren Aktepe, "Dijital dönüşümü özel sektör ve kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici olmalıdır." dedi.

Aktepe, "Teknoloji üreten, Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik temelli tüm sektörlerde dijital dönüşümü gerçekleştiren, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bilişimcilere önemli sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.