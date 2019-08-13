Üçüncü yaş turizminde 10 milyar dolarlık pazar payı

- Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın: - "Türkiye turizmde beklenen gelirin 10 milyar dolarını sadece üçüncü yaş turizminden karşılayabilir" - "Bir an önce bakım fonu ve sigortasını hayata geçirerek, yatalak, hastalık ve bakımla ilgili sorunlarımız

Üçüncü yaş turizminde 10 milyar dolarlık pazar payı
Ekonomi
16 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Deniz, kum, güneş, kültür ve tarih turizminde 193 ülkeden turist çeken Türkiye'nin, sahip olduğu potansiyelle üçüncü yaş turizmi olarak nitelendirilen yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerden 10 milyar dolar gelir sağlayabileceği bildirildi.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, AA muhabirine, önemli bir turizm destinasyonuna sahip Türkiye'nin, yaşlı nüfus turizminden de hak ettiği payı alması gerektiğini söyledi.

Öngörülere göre 2050'de 2 milyar insanın yaşlanacağını aktaran Aydın, özellikle Avrupa ve Asya'daki bazı ülkelerin 3. yaş turizminden pay alabilmek için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Aydın, 2020 yılından itibaren 10 yıllık sürenin sağlıklı yaşlanma zamanı ilan edildiğini bildirdi.

Bu konuda yapılacak çalışmaların Uluslararası Yaşlılık Ajansı ile gerçekleştirileceğini anlatan Aydın, ajans bünyesinde kurulacak Uluslararası Yaşlılık Merkezlerinden birini de Akdeniz bölgesinde kurmak istediklerini kaydetti.

Her yıl 7-10 Aralık'ta Dünya Yaşlılık Forumu gerçekleştirildiğini, bu kez bunu Alanya'da yapmak istediklerini vurgulayan Aydın, "Bu konuda üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Gelecek 10 yılın stratejilerini Türkiye'de belirlemek istiyoruz. 79 milletten insanın yaşadığı Alanya, iklimiyle dünyanın yaşlılık Davos'u olabilecek bir potansiyele sahip." dedi.

Aydın, Türk kültüründe yaşlıların bilge insan ve her zaman yol gösterici olarak görüldüğünü ifade ederek, bu açıdan dünyanın önemli yaşlı insanlarını Antalya'da toplayarak, tecrübelerini paylaşmak istediklerini söyledi.

Türkiye bu sektöre sahip çıkarsa çok şey kazanacağına işaret eden Aydın, "Üçüncü ve ileri yaş turizminde ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek istiyoruz. Sadece bir bakım merkezi kurulduğunu düşünelim. Avrupa'da sigortalar yaşlı bakımlarında 7 bin - 10 bin avro arasında bakım parası veriyor. Bu 15 bin avroya kadar çıkabiliyor. Hem sağlıklı yaşam hem de bakım turizmine girdiğinizde gelir 10 katına kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

- "Üçüncü yaş turizmi için altyapıyı hazırlamalıyız"

Turizm ve sağlık sektöründe 3. yaş grubu insanların önemli bir potansiyel olduğuna değinen Aydın, trilyonluk bir sektörden birçok ülkenin payını almak için mücadele içinde olduğunu bildirdi.

Aydın, Akdeniz de bu konuda rehabilitasyon merkezi olarak algılanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Alanya'da yaşayan on binlerce kişi rehabilitasyon için ülkelerine gidiyor. Oysaki rehabilitasyon hizmetini Türkiye'de almaları gerekiyor. Dünyada bir milyar, Avrupa'da ise 125 milyon yaşlı var. Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde sadece 5 milyon yaşlıyı ağırladığımızı düşünün. Bu gruptaki insanların ekonomiye katkısını kişi başı 2 bin dolarla çarparsanız sadece üçüncü yaş turizminde Türkiye'nin net geliri, en az 10 milyar dolar. Kısacası turizmde beklenen gelirin 10 milyar dolarını sadece üçüncü yaş turizminden karşılayabiliriz."

Her bölgesi farklı özellikteki Türkiye'de yedi bölgede yaşlılar için kurulacak rehabilitasyon merkezlerinin karşılıklı iş birliğiyle yaşlılar ve emekliler için çok daha cazip olacağını anlatan Aydın, yaşlılık merkezlerinin insani ve kültürel etkinlikleri dışında ülkenin milli gelirini de artıran, önemli bir proje olduğunu söyledi.

Aydın, insanların artık daha uzun yaşadığını, yaşam beklentilerinin de 80-90'lı yaşlara kadar çıktığını belirterek, "120 yıla kadar yaşamak istiyorsak 40-50'li yaşlardan sonra kendimize daha fazla değer vermeli ve sağlık merkezlerine gitmeliyiz. O nedenle 50 yaşında yaşlılık ve emekliye hazırlık programlarımızı yapmamız gerekiyor. Keza Türkiye'nin bir an önce bakım fonuna geçmesi gerekiyor. Avrupa çok önceden bu fonu başlattı. Bir an önce bakım fonu ve sigortasını hayata geçirerek yatalak, hastalık ve bakımla ilgili sorunlarımıza çözüm üretmeliyiz." diye konuştu.





Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Kurban Bayramı Mesajı
Kredi talebi rekor seviyeye çıktı
Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi
ISPARTA'DA ORGANİK KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta'da iş yeri yangını
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir
Bakan Kurum'un Isparta Belediyesi ziyareti
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı
Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladıDenizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı08 Ağustos 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilirDeprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir08 Ağustos 2019
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak""Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"07 Ağustos 2019
Isparta'da iş yeri yangınıIsparta'da iş yeri yangını08 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılarIsparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar08 Ağustos 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarıIsparta’da uyuşturucu operasyonları09 Ağustos 2019
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!08 Ağustos 2019
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleriIsparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri07 Ağustos 2019
Bayram öncesi çifte indirim yolda...Bayram öncesi çifte indirim yolda...07 Ağustos 2019
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!06 Ağustos 2019
Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!06 Ağustos 2019
SEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARISEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARI07 Ağustos 2019
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatıIsparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı08 Ağustos 2019
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdiBakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi08 Ağustos 2019
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 201908 Ağustos 2019
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandıIsparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı08 Ağustos 2019
Isparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisiIsparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisi06 Ağustos 2019