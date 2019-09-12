İSTANBUL - ING Türkiye, Turuncu Ekstra programı kapsamında ihtiyaç kredisi taksit tutarını düşüren bir uygulamayı hayata geçirdi.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Turuncu Ekstra müşterileri yeni uygulama kapsamında ihtiyaç kredisi kullandıklarında, aylık harcamalarının en az 750 TL’sini Turuncu Ekstra banka kartından yaparlarsa, bir sonraki ay taksit tarihinde nakit iade kazanıyorlar. Böylece kullandıkları ihtiyaç kredisi taksitlerine, ilgili ay sözleşmesindeki faiz oranından daha düşük faiz yansıyor. Bu sayede ING ihtiyaç kredisinde Turuncu Ekstra’lılara faiz oranı yüzde 1.39 olarak yansıyor.

Turuncu Ekstra programının herhangi bir ücreti bulunmuyor. Turuncu Ekstra’lılar harcama yapmadıkları takdirde ihtiyaç kredisi taksitini sözleşmelerindeki faiz ile öderken, ilgili ayda belirlenen tutarda harcama yaptıklarında aldıkları nakit iade ile kredi taksitleri düştüğü için Turuncu Ekstra’lılara o ay daha düşük faiz yansımış oluyor.

ING banka kartı ile yapılacak alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirilecek fatura ödemeleriyle aylık minimum 750 TL'ye ulaşan müşteriler, bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında yüzde 2 ek faiz kazanıyor, ayda 3 defa diğer banka ATM'lerinden masrafsız para çekebiliyor ve yatırabiliyor. ING Mobil ve internet şubesinde yapacakları EFT ve havalelerde masraf ödemiyor. Turuncu Ekstra programına ING Mobil, internet şubesi ve ParaMara uygulaması üzerinden, en yakın ING Türkiye şubesinden veya çağrı merkezinden katılmak mümkün.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, Turuncu Ekstra kapsamında ihtiyaç kredisinde nakit iade avantajı ile düşük faiz yansımasının finans sektöründe ilk kez hayata geçtiğini belirterek, “Turuncu Ekstra’da odağımız tamamen müşteri istek ve beklentileri. Müşterilerimize yepyeni avantajlar sağlamak için inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyor, sektörde ilk olan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Turuncu Ekstra ile sunduğumuz birikimlere ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri, indirimler ve nakit iade avantajı ile hem müşterilerimizin kişisel bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.