İSTANBUL - TürkTraktör, İstanbul'daki ikinci Ar-Ge merkezi için "VII. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni"ninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Ar-Ge merkezi sertifikasını aldı.



TürkTraktör'den yapılan yazılı açıklamaya göre şirketi, çalışmalarına hız katacak ikinci Ar-Ge merkezini İstanbul'da faaliyete geçirdi.



Teknoloji ve inovasyona yatırım yapmaya devam eden şirket, 2018 yılında toplam 39 aktif proje kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini yürüterek bu çalışmalarla yurt içi ve yurt dışı pazarda toplam 9 yeni traktör modelini çiftçilerin hizmetine sundu.

2019 yılında da yürütülen 40 aktif proje ile toplamda 9 adet yeni traktör tanıtımı gerçekleştiren TürkTraktör, Türkiye İhracatçıları Meclisi'nin (TİM) açıkladığı 2018 yılı Ar-Ge 250 Araştırması'nda en fazla patent alanlar kategorisinde Türkiye'nin ilk 10 şirketinden biri oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, özellikle küresel rekabette öne çıkmanın en önemli koşulunun Ar-Ge yatırımları ve bunların devamlılığını sağlamaktan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin hayatlarında ve tarımsal faaliyetlerinde fark yaratacak teknolojileri geliştirmek konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 Ekim ayı itibarıyla 10'u uluslararası 156'sı ise ulusal olacak şekilde toplamda 166 patente ulaştık. TürkTraktör olarak gerek Türkiye gerekse de dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü konumun en önemli dayanağının Ar-Ge alanındaki çalışmalarımız olduğunu biliyoruz.

Traktörü sıfırdan ticari ürün haline dönüşene kadar, motor da dahil olmak üzere komple tasarlayacak, geliştirecek ve test edecek tüm yetenek ve alt yapıya sahip sektördeki firmayız. Yatırımlarımıza finansman sağlamayı ve insan gücü olarak da büyüyen bir yapıyla yolumuza devam etmeyi sürdürüyoruz. Ankara'nın ardından İstanbul'daki Ar-Ge merkezimizi faaliyete geçirdik. Böylece 115'i araştırmacı olmak üzere yaklaşık 150 Ar-Ge personelimiz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Özdöngül, otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşarak Ar-Ge çalışmalarının çeşitliliğini de artıracaklarını bildirdi.