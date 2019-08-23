Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor olacak ANKARA - Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'nda "iletişim sponsoru" olarak altyapı desteği sağlayacak.Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'