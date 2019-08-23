"Türkiye'yi değişen risklere dayanıklı kılmak için iş birliğine hazırız"

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner: - "Afetlerden etkilenen KOBİ'lere özel projeler geliştirilmeli. Afetten etkilenen işletmelerin yüzde 80'i bir daha açılmıyor, açılanların yüzde 15'i ise iki yıl içinde kapanıyor" - "Ka

"Türkiye'yi değişen risklere dayanıklı kılmak için iş birliğine hazırız"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, "Afetlerden etkilenen KOBİ'lere özel projeler geliştirilmeli. Afetten etkilenen işletmelerin yüzde 80'i bir daha açılmıyor, açılanların yüzde 15'i ise iki yıl içinde kapanıyor. Kapanan her KOBİ'nin ortalama 8 ailenin geçimini etkilediği biliniyor. Bu yüzden afetten etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin o bölgenin sosyal ve ekonomik refahında önemli rolü var. Türkiye'yi değişen risklere dayanıklı kılmak için özel sektör, kamu ve sivil toplum iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan ve "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu" çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Connected Business Initiative (CBi) Türkiye Platformu, yaptığı yazılı açıklamayla, son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hızla artan doğal afetler karşısında özel sektörün harekete geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Verilen bilgiye göre, CBi Türkiye Platformu'nun öncelikli çalışma alanlarını, afetlerden etkilenen işletmelerin toparlanmasına destek olmak, özel sektörün kamu ile afet sonrasına yönelik etkili işbirlikleri geliştirmesini sağlamak ve belediyelerin temel altyapı hizmetleri sürekliliğine yönelik katkı sağlamak oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Düzce'de yaşanan sel, Denizli'yi sarsan 6.1 şiddetindeki deprem, İstanbul'u etkileyen yoğun ani yağış ve İzmir ile Muğla illerinde günlerce süren orman yangınlarının Türkiye'nin son bir ayının gündemini oluşturduğunu aktardı.

Boyner, şunları kaydetti:

"Bu olaylar aslında toplum olarak bizi içinde yaşadığımız ekosistemlerle ilişkimizi en baştan gözden geçirmeye davet ediyor, bunu yapmazsak bedelinin daha da ağırlaşacağına dair bir uyarıda bulunuyor. Bu olaylardaki insani ve ekolojik kayıplar hepimizi derinden yaralıyor. Bunun yanında ekonomimiz ve özel sektör de ciddi şekilde etkileniyor: Düzce'de tarım, Denizli'de sanayi, İstanbul'da ticaret, İzmir ve Muğla’da ise ormancılık ve turizm sektörleri başta olmak üzere pek çok işletme hasar gördü.

Kayıp ve hasarlar noktasında ortaya çıkan son tablo, afet yönetiminde artık eş güdüme ihtiyacımız olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni iş birlikleri geliştirmek zorundayız. Afetlerden etkilenen KOBİ'lere özel projeler geliştirilmeli. Afetten etkilenen işletmelerin yüzde 80'i bir daha açılmıyor, açılanların yüzde 15'i ise iki yıl içinde kapanıyor. Kapanan her KOBİ'nin ortalama 8 ailenin geçimini etkilediği biliniyor. Bu yüzden afetten etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin o bölgenin sosyal ve ekonomik refahında önemli rolü var."

Ümit Boyner, Türkiye'yi değişen risklere dayanıklı kılmak için özel sektör, kamu ve sivil toplum iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Dünyanın derin bir değişim döneminden geçtiğini belirten Boyner, "İklim değişikliği, teknolojik ilerlemeler, demografik değişim ve küresel ekonomik dengelerin değişmesi toplum olarak bizleri, davranış ve planlarımızı gözden geçirmeye davet ediyor. Bu değişimler sadece ülkemizde değil tüm dünyada sosyal, ekonomik ve çevresel dengeleri etkilerken, toplumun temellerini sarsabilecek sistemik şoklar yaratma potansiyeline sahip. Türkiye'nin bu riskler ve doğal afetler karşısında kısa vadede daha hızlı toparlanması ve uzun vadede daha dayanıklı olması için özel sektör olarak üzerimize düşen sorumluluğu almaya, kamu ve sivil toplum ile iş birliklerine hazırız." değerlendirmesinde bulundu.








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