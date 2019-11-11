"Türkiye'nin turizm trafiği çok hızla artıyor"

Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems: - "Türkiye güvenli, istikrarlı bir ülke ve turizm trafiği çok hızla artıyor. Amadeus olarak bakarsak 2020’nin bundan da daha iyi bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Biz

"Türkiye'nin turizm trafiği çok hızla artıyor"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA)- Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, Türkiye'nin güvenli, istikrarlı bir ülke olduğunu ve turizm trafiğinin çok hızla arttığını belirterek, "Amadeus olarak bakarsak 2020’nin bundan da daha iyi bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz ve desteklemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Amadeus'un Türkiye'deki 25'inci yılına özel gerçekleştirdiği İstanbul'da yapılan etkinlik olan “Amadeus Executive Summit”e Amadeus'un dünya çapındaki üst düzey yöneticileri katıldı.

Zirveye, Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh katıldı.

Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, 30 yıl önce kurulan ve 190 ülkede faaliyet gösteren Amadeus’un 25 yıldan bu yana Türkiye’de olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden Willems, ilk başladıklarında sadece 3 kişiyken şu anda yaklaşık 250 çalışana ulaştıklarını ve bundan sonraki dönemde de büyümelerinin devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin turizm anlamında büyük bir potansiyelinin olduğunu ve özellikle turizme devlet tarafından verilen önemin de kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Willems, şunları kaydetti:

“Türkiye güvenli, istikrarlı bir ülke ve turizm trafiği çok hızla artıyor. İstanbul’a cruise’lar da gelmeye başladı, yakında büyük kongre ve toplantılar da başlayacak. Amadeus olarak bakarsak 2020’nin bundan da daha iyi bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz ve desteklemek istiyoruz. “

Türkiye’den tren yolları ile ilgili olarak da büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Willems, “Bu konuda TCDD ile çeşitli görüşmeler yaptık. Dünyadaki en büyük tren operatörlerinin kullandığı hazır bir platform var. TCDD’yi de bu platformda görmek istiyoruz. Gelecekte tren yolu ile yapılacak yolculukların çok daha artacağını tahmin ediyoruz.”

- Gelecek karma yaklaşımda


Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh ise Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyümek istediklerini ve bu anlamda Türkiye’de son dönemde turizme olan ilgi ve devlet desteklerinin çok değerli olduğunu belirtti.

Gezginlerin artık daha fazlasını istediğini ve ve bunun sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da verilmesi gerektiğini kaydeden Magesh, “Bu da ancak kişiselleştirme ve kişiye özel hizmetle mümkün. Biz anlamda küresel çözümler sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Seyahat sektöründe de aynı perakende de olduğu gibi hızlı bir dijitalleşme sürecinin yaşandığına işaret eden Magesh, ancak sektörde online işlemler ve alışveriş artarken seyahat acentelerinin bir taraftan da fiziki mağazalar açarak müşterilerine ulaşmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Magesh, perakendenin geleceğinin karma yaklaşımda görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin ne yalnızca internetten alışveriş yapıyor ne de sadece fiziksel mağazaları kullanıyor. Her iki ortamın da en iyi yönlerini seçtik. Bunu seyahat sektöründe de gördük. Dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinin online acentaların yanında fiziksel mağazalar da açtık. Big data şimdiye dek hiç olmadığı kadar perakende sektörünün lokomotifi olsa da yolcuların büyük çoğunluğunun gerçek insanlarla daha fazla etkileşim talep ediyor."

- Sıkıcı perakendecilik öldü

Pek çok insanın perakendenin öldüğünü söylemek için çok aceleci davrandığını belirten Magesh, "Perakende ölmedi ama sıkıcı perakendecilik öldü. Fiziksel perakendecilik alanlarının işlevi de değişiyor ve perakendeciler günbegün daha fazla artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi yatırımları yapar hale geldi. Böylelikle mağazalarını, müşterilerin zaman geçirmek ve ilham almak istediği mekanlar haline dönüştürmek istiyorlar. Seyahat de insanların en duygusal satın alma kararlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Amadeus'un hava yolu, konaklama, tren yolu ve tüm destinasyon deneyimleri de dahil olmak üzere ilgili tüm içeriği tüm kaynaklardan bir araya topladığına ve tek platformda rezervasyon imkanı sağladığına işaret eden Magesh, müşterilerin daha zengin, istikrarlı ve uçtan uca deneyiminden keyif almasına olanak tanıdıklarını kaydetti.

Magesh, bu anlamda Amadeus’un teknolojiden, insan gücünden ve sahip olduğu uzmanlıktan faydalanarak tüm sektör oyuncularının katılımını ve birbirleriyle iş birliği halinde çalışmasını sağlayan açık, dinamik ve bağlı bir alan oluşturacağı Live Travel Space (Canlı Seyahat Alanı) dönüşümünü çok önemsediklerini kaydetti.

- Rastgele önerilen içeriklerin anlamı kalmadı

Amadeus Kuzey, Doğu, Orta ve Güney Avrupa Kıdemli Perakande Başkan Yardımcısı Kofoed de bugünün yolcularının “Dijital Profesyonel Tüketiciler” olduğuna işaret ederek, bu kişilerin içerik tüketmenin ötesinde, içerik üreten, bilgili, eleştirel düşünen ve talepkar kişiler olduğunu söyledi.

Sunulacak her içeriğin bireysel ihtiyaçlara ve isteklere uygun olması gerektiğini anlatan Kofoed, “Rastgele önerilen içeriklerin artık bir anlamı kalmadı. Bununla birlikte artık bir adım daha ileri gidebilir ve daha net olabiliriz. Bizim vizyonumuz ve sözümüz, ilgili, benzersiz ve heyecan verici bir içerikle entegre ve geleceğe hazır bir seyahat platformu olmaktır." ifadelerini kullandı.

- Thomas Cook’un iflası sektörü olumsuz etkilemez


Toplantıda Thomas Cook ile ilgili bir soruya yanıt veren Anna Kofoed, bunun genel seyahat trendini etkilemeyeceğini ve sektörün ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Thomas Cook’tan öte küresel anlamda dönem dönem benzer zorluk yaşayan şirketlerin olduğunu ifade eden Kofoed, “2020’de küresel ekonomide bir yavaşlama söz konusu olmasına karşın genel seyahat eğilimi artıyor, iş yapış şekilleri değişiyor, para kazanma alanları değişiyor. Bu şartlara adapte olan şirketler ayakta kalıp geleceğe yürüyecekler. Thomas Cook’ta 400 acentanın tamamına üç ayrı şirket talip oldu. Bu da aslında pazarın dinamizmini gösteriyor. İnsanlar fırsat görüyor ve yatırım yapmak istiyor.” yorumunda bulundu.


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