"Türkiye'nin Silikon Vadisi" SabancıDx Dijital Kampüs açıldı

İSTANBUL - Sabancı Holding'in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx'in, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezi SabancıDx Dijital Kampüs'ün açılışı gerçekleştirildi.

SabancıDx Dijital Kampüs'ün merkezinde düzenlenen resmi açılış etkinliğine, Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

İleri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan merkezde; büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak.





- "Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar atacağız"





Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada, "Yeni Neslin Sabancı'sı" felsefesiyle iş yapış şekillerini her alanda yeniden tanımladıklarını belirterek, mevcut işlerini daha da geliştirerek yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

İstanbul’un göbeğindeki en değerli arazilerini, SabancıDx Dijital Kampüs'e dönüştürdüklerini ve bunun teknolojiye ve dijitalleşmeye verdikleri önemin somut bir göstergesi olduğunu dile getiren Alper, "Bu bağlamda, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart." ifadelerini kullandı.

Alper, verinin tüm şirketlerin can damarı olduğunu ve veriye dayalı kararların rakipleri yakalayabilme ya da rakiplerin gerisinde kalmayı belirleyen temel faktör olduğunu aktararak, "Veri odağıyla geliştirilen dijital ürün ve hizmetlere tüm sektörlerin ihtiyacı var. SabancıDx de tam bu noktada tüm topluluğumuzu birleştiren bir yerde konumlanıyor. SabancıDx, şirketlerimizin dijital çarpanı olacak ve dijital enerjilerini açığa çıkaracak. Bu çatı altında geliştirilen ürünlerin Sabancı Topluluğu’na sayısız fırsat getireceğine inanıyoruz." dedi.

Sabancı Topluluğu'nun ötesinde Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar atacaklarına dikkati çeken Alper:

"SabancıDx Dijital Kampüsümüzde farklı alanlardan beslenen, işbirliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kuruyoruz. Türkiye'nin uzun vadede kalkınması için sanayi ve üniversite işbirliğinin gücüne her zaman inandık. Sabancı Üniversitesi’nin de bu kampüste yerini almasıyla akademi, iş dünyası ve tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaratacağı bir ortam oluşacak. SabancıDx Dijital Kampüsün bu anlamda örnek bir model olacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.







- "Türkiye ekonomisi için çok yüksek bir potansiyel taşıyor"





SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da İstanbul’un en kıymetli yerlerinden birinde, Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs'ü hayata geçirdiklerini belirterek, merkezin çevik düşünce yapısı ve garaj kültürüyle donatılan örnek niteliğe sahip olduğunu söyledi.

Startup kültürünü kampüsün tam merkezine yerleştirdiklerini anlatan Aydın, "Startup dostu bir şirket olarak başlattığımız Catalist Startup programımızla organizasyon yapımızı geliştirme avantajına sahip olurken, startuplara gelişmiş altyapımızı ve bilgi birikimimizi kullanma fırsatı sunuyoruz. Daha önce bir üretim tesisi olan Hangar’da artık fikir üretimi yapılacak ve inovasyon odaklı çalışılacak. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde üniversite işbirliğiyle inovatif ürünler üzerine çalışarak endüstri-üniversite harmanlamasını da en yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, bu modelin dünyanın alışkın olduğu bir model olduğunu aktararak, "Tüm dünya bu modelin ekonomik katkısına Silikon Vadisi’yle şahit oldu. SabancıDx Dijital Kampüs'te yarattığımız sanayi, üniversite ve startup iş birlikteliklerinin sihirli bir karışım olduğuna ve Türkiye'nin ekonomisi için çok yüksek bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Bu modeli Türkiye’de kampus ortamında hayata geçiren ilk teknoloji şirketi olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.





- "Gelirlerin yüzde 25'ini yeni teknolojilerden sağlamayı hedefliyoruz"





Aydın, 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25'ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini, yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri ürünler sayesinde hedeflerini uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemlerine koydularını vurguladı.



Yazılım ihracatına odaklanarak Türkiye’nin inovasyon potansiyelini açığa çıkaracaklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Araştırma ve ürün geliştirme işimizin merkezinde yer aldığı için İzmit'te bulunan Ar-Ge merkezimizi de kampüs içine taşıdık. Ar-Ge merkezlerinin şehir dışında veya izole yerlerde değil bizzat iş dünyasının kalbinde olması gerektiğini düşünerek aldığımız bu karar, ürün geliştirme, şirketlerin dijital ve analitik ihtiyaçlarına yeni nesil teknolojilerle çözüm bulma kasımızı güçlendirecek.

Ar-Ge merkezimizdeki çalışmalara 2020 yılında ciromuzun yüzde 7'si oranında yatırım yapacağız. Şu anda sanayi sektöründe 18, çimentoda 9, enerjide 11, sigortada 19 ve perakende sektöründe ise 17 proje olmak üzere katma değerli toplam 74 analitik proje üzerinde çalışıyoruz. Yalnızca bu analitik projeler sayesinde toplam 200 milyon TL değer yaratacağımızı öngörüyoruz. SabancıDx olarak yenilikçi ürün, hizmet ve çözümlerimizle yıl sonuna kadar bir önceki yıla göre yüzde 35'lik bir gelir artışı bekliyoruz."





- "Y ve Z kuşaklarının yetenekleri için bir cazibe merkezi olacak"







Aydın, SabancıDx Dijital Kampüs'ün Sabancı Holding bünyesinde olmayan şirketlerin de buluşabildiği, startuplarla tanışabildiği, ortak ürünlerin geliştirildiği, tüm paydaşları bir araya getiren şehrin içinde ama doğayla iç içe bir ekosistem olduğunu anlattı.

Yarısı mühendis olmak üzere yaklaşık 250 çalışanları için daha özgür bir iş ortamı hazırladıklarını ve farklı fikirlerin her zaman dinlendiği, çeşitliliğin önemsendiği bir kampüs düzeni oluşturduklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Açık ofislerimizle mobiliteyi ve işbirliğini teşvik ediyoruz. Paylaşımı maksimize edecek tasarımlarla hiyerarşinin mekansal düzenini bir kenara bırakıyoruz. Çevik iş yapış şekillerimizle tüm sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için müşteri ve verim odaklı ekipler halinde çalışıyoruz. Bu yenilikçi iş modelinin 7/24 yaşayan, çalışırken keyif alınan, ilham veren, yeni nesil bir çalışma ortamı sunacağına, Y ve Z kuşaklarının yetenekleri için bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. Bu ekosistemde iş dünyasını yazılımın gücüyle ve inovasyonla dönüştürecek bir işbirliği var, genç yetenekler için kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar var, start-up'lar için iş fikirlerini gerçekleştirebilecekleri fırsatlar var; kısacası burada herkes için heyecan dolu bir gelecek var."