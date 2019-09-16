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Türkiye'nin gururu Atak, mobil oyun oldu

İnsansız hava aracı Anka için geliştirdiği mobil oyun büyük ilgi gören TUSAŞ, bu kez Atak helikopteri için "Operasyon Atak" oyununa imza attı.

Türkiye'nin gururu Atak, mobil oyun oldu
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye'nin kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri Atak için mobil oyun geliştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bir dizi yenilikle ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

İlk kez geçen aylarda Paris Air Show'da tanıtımı yapılan 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli, Türkiye'de ilk kez Teknofest'te yerini alacak.

TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak.

Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergileyecek.

Daha önce Anka için mobil aksiyon oyunu "Operasyon Anka"yı geliştiren ve 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'yla eş zamanlı yayımlayan şirket, TEKNOFEST'te yeni bir oyunla teknoloji ve oyun tutkunlarının karşısına çıkacak. Atak helikopteri için geliştirilen "Operasyon Atak", festivaldeki tanıtımın ardından 18 Eylül'de erişime açılacak.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin gençlere anlatılması ve teknolojiye olan ilginin artırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle, milli araçların güç ve kabiliyetleri, oyun üzerinden deneyimlenebilecek.

Oyunda başta yerli mühimmat olmak üzere çeşitli silah sistemleriyle donatılan Atak, kullanıcısının komutlarıyla zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Oyunseverler, başardıkları görevler sonunda Atak'a yeni donanım ve kabiliyetler ekleyebiliyor.

Oyun Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilip oynanabilecek.

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