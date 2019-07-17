"Türkiye'nin en büyük termal tesisini hizmete açtık"

- Karaderili Şirketler Grubu tarafından 180 milyon dolarlık yatırımla Yalova'da hayata geçirilen, 2 bin 200 yatak kapasiteli, 5 yıldızlı termal otel Terma City açıldı - Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas: - "Terma City sadece Marmara'n

"Türkiye'nin en büyük termal tesisini hizmete açtık"
Ekonomi
33 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

YALOVA (AA) - Karaderili Şirketler Grubu tarafından 180 milyon dolarlık yatırımla Yalova'da hayata geçirilen 2 bin 200 yatak kapasiteli, 5 yıldızlı termal otel Terma City açıldı.

Cem Özer'in sunuculuğunda gerçekleşen açılış etkinliğinde konuşan Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, İstanbul'un ön bahçesi Yalova'da Türkiye ve dünya termal turizminin lideri olmaya aday Terma City'nin getirdiği yeniliklerle bölge turizminin ve otellerinin de kalite çizgisini artıracağını söyledi.

Otelin, İstanbul'a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova'nın turizm kapasitesini üçe katlayacağını dile getiren Talas, şehre yatırım konusunda geç kalındığını, bölgenin gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Talas, turistlerin geldiklerinde sadece otelde kalmadığını, Yalova ve yakın illeri de gezmek istediğini kaydederek, bu durumun Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine katkı sağladığını bildirdi.

"Turistlerin, Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz." diyen Talas, doğrudan Yalova'ya gelen turistler için de İstanbul, Bursa ve çevre bölgeleri kapsayacak şekilde paket turlar düzenlediklerini aktardı.


- "4 bin 500 yatağa ulaştık"


Tevfik Talas, şirketin kuruluş yolculuğunun 25 yıl önce başladığını belirterek, çeyrek asır önce başlayan hikayenin Terma City ile birlikte toplamda 4 bin 500 yatağa ulaştığını söyledi.

Talas, "Terma City sadece Marmara'nın değil tüm Türkiye'nin en büyük termal tesisi olma özelliği taşıyor. Bugün Türkiye'nin en büyük termal tesisini açıyoruz." dedi.

Yalova Terma City'nin hedef kitle olarak Orta Doğu'yu belirlese de ABD'den AB'ye ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine giriştiğini dile getiren Talas, bu çabalarıyla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesislerini ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti. Talas, böylece hem kendilerinin hem de ülkenin kazanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden müşteri bekliyoruz. Bu kapsamda küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladık. Otelin tanıtımı için Bağdat, Ürdün, Mısır, Tunus ve Moskova'da ofis açtık. Gelecek yıl da Tiflis, Bakü ve Tahran ofislerini açarak buralarda tanıtım ve satış faaliyetini gerçekleştireceğiz."

Talas, proje kapsamında yerel ekonomiye katkı sunmayı da amaçladıklarını belirterek, şu anda bin 100 kişiyi istihdam ettiklerini, proje tamamlandığında 2 bin-2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaklarını sözlerine ekledi.


- "Termal City, Yalova'nın turizmdeki eksikliğini giderdi"


Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ise tesisi Yalova'ya kazandıranlara teşekkür ederek, Termal City'nin şehrin bu alandaki eksikliğini kapattığını söyledi.

Yatırımcıların Termal City ile çok büyük bir işi başardıklarını, yapılamaz denileni yaptıklarını anlatan Demiröz, bunun çok büyük bir başarı olduğunu bildirdi.

Demiröz, "Burası Yalova turizmindeki büyük bir konaklama eksikliğini giderecek. Yalova'ya gelen 400 bin turist sayısını turizmi çeşitlendirerek bir milyona çıkartırsak şehrimiz turizmde hak ettiği yeri görecektir. Buna inanıyoruz." dedi.


- "Tüm yatırımcıları Yalova'ya bekliyorum"


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da Yalova'nın dünyanın en güzel ve değerli kentlerinden olduğunu belirterek, ancak burasının sektörel bir kimliği olmadığını söyledi.

Kentin İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlerin arasında bulunduğunu, bu illere kısa sürede ulaşılabildiğini anlatan Salman, "Yalova'nın yüzde 58'i orman. Termal, kaplıca, deniz, şelale ne derseniz var, böyle bir kent dünyada yok. Sabiha Gökçen'e burası 40 dakika." diye konuştu.

Salman, Karaderili Şirketler Grubunca buraya bir de kongre merkezi yapılacağını kaydederek, "Yalova'nın geleceği de sektör olarak burada yatıyor. Bu tesiste bin civarı gencimiz çalışıyor. İyi ki Karaderili Grup geldi, burada yatırım yaptı. Türkiye'deki bütün yatırımcıları buraya bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Tesisin hayata geçirildiği Termal ilçesinin belediye başkanı Sinan Acar da tesisi bölgeye kazandıranlara teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin protokol davetlilerince kesildiği gecede, sanatçı Bülent Ersoy sahne aldı.


- 20 kralı aynı anda ağırlayabilecek termal otel


Karaderili Şirketler Grubu tarafından 180 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen beş yıldızlı termal otel Terma City, 60 bin metrekare üzerine kurulu ve 840 odaya, 2 bin 200 yatak kapasitesine sahip.

Altı bin metrekare üzerine kurulu beş yıldızlı SPA'sı, özel olarak dizayn edilen bin metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesinin bulunduğu tesis, bin kişinin aynı anda ağırlanabildiği havuz kenarı davet salonuna sahip.

Türkiye'de 20 kral daireli ve bin metrekarelik başkanlık suiti bulunan tek termal otel olma özelliği taşıyan Termal City'deki kral dairelerinin 16 adedi tek kat ve ortalama 250 metrekare, 4 adedi de dubleks 500 metrekare olarak planlandı.

Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 metrekare olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano, tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor.

Dubleks kral dairelerinde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 metrekare salon yer alıyor.

Ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar kullanılırken, kral dairelerinde birinci sınıf mermer ve özel tasarım seramikler tercih edildi.


- Ziyaretçiler için tüm ayrıntılar düşünüldü


Beş yıldızlı lüks termal turizm kompleksi 6 bin metrekare sağlık, SPA&kür merkezi, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da barındırıyor.

Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, bay-bayan ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar da yer alıyor.

Proje, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek hayata geçirildi.


- 3 bin kişilik kongre salonu yapılacak


Grup tarafından Yalova'da iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kongre ve seminer alanları da hizmete sokulacak. 3 bin 500 metrekare alan üzerine, aynı anda 3 bin kişilik kongre ve toplantıların yapılabileceği salon yatırımı gerçekleştirilecek.

2020'nin son çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan salon, aynı zamanda dörde bölünüp daha küçük gruplara da hitap edebilecek. Bunun haricinde, 8 tane daha toplantı salonu yapılacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'ya sanatçı yağmuru
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!
Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''
Şehitlerimiz Mavi Suların Derinliklerinde de Unutulmadı
GÜLDEN SONRA ’’LAVANTA’’
İşçi emeklisine memur zammı müjdesi
İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ : ISPARTA TEK YÜREK OLDU
ISPARTA'DA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ
Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM
Isparta Belediye Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı
17’nci Eğirdir Triatlonu Başladı…2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi
Isparta 15 temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anıyor
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor Kiraz Festivali 2019 konseri bu tarihte başlıyor10 Temmuz 2019
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira12 Temmuz 2019
​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var​Araç sahipleri dikkat! Günlük cezası var10 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltıIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı11 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu12 Temmuz 2019
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandıŞehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı10 Temmuz 2019
Kim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplamaKim ne kadar ödeyecek? MTV borcu hesaplama11 Temmuz 2019
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!Şeker hastasına erken emeklilik hakkı!11 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimiIsparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi12 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 2019Eğirdir'de Triatlon ve Aguatlon Heyecanı 201911 Temmuz 2019
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMTÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM13 Temmuz 2019
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi14 Temmuz 2019
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan DikildiIsparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi15 Temmuz 2019
Isparta'da merkezde 6 saat enerji kesintisiIsparta'da merkezde 6 saat enerji kesintisi10 Temmuz 2019
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı ŞarküteriIsparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri14 Temmuz 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın 13 Temmuz 2019
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" MesajıRektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı15 Temmuz 2019