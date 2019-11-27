Türkiye'den 150 ülkeye makarna ihraç edildi

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu: - "Yılın 10 ayında 150 ülkeye 1 milyon 70 bin ton makarna ihracatı yapıldı. Aynı zamanda kritik bir eşik olan 500 milyon dolar sınırını aşmış durumdayız. Bu, sektörümüz aç

Türkiye'den 150 ülkeye makarna ihraç edildi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

MERSİN - SEZGİN PANCAR - Türkiye'nin yılın 10 ayında makarna ihracatından elde ettiği gelir 500 milyon doları geçti.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, AA muhabirine, Türk makarna sektörünün hem teknolojik hem de ekonomik anlamda günden güne büyüdüğünü, dünyanın her noktasına ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Külahçıoğlu, 2019 yılının sektör açısından başarıyla geçtiğini belirterek, "Yılın 10 ayında, 150 ülkeye 1 milyon 70 bin ton makarna ihracatı yapıldı. Aynı zamanda kritik bir eşik olan 500 milyon dolar sınırını aşmış durumdayız. Bu, sektörümüz açısından oldukça sevindirici bir gelişme" dedi.

İhracatta Irak pazarının bu yıl kapandığını anımsatan Külahçıoğlu, farklı pazarlara ulaşılarak buradaki kaybın telafi edildiğini ve geçen yılın 10 ayına göre dış satımda yüzde 8,63'lük bir artış elde edildiğini belirtti.

- "Avrupa'nın koyduğu kota birkaç ayda doluyor"

Külahçıoğlu, Avrupa Birliğinin (AB) kotasına, ABD'nin anti-damping uygulaması ve telafi edici vergi önlemine rağmen Türkiye'nin İtalya'dan sonra en büyük 2. ihracatçı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin, AB ülkelerinin tamamına sadece 20 bin ton ihracat yapabilme kotası söz konusu. Bu da yılın birkaç ayında hemen doluyor. Aslında potansiyel orada çok çok büyük. Büyük alıcılara gittiğiniz zaman 40-50 bin ton potansiyeliyle masaya oturabiliyorsunuz ancak kota nedeniyle bu görüşmeler maalesef masada kalıyor. Önümüzde bir fırsat var. Bu, Japonya ile yapılacak olan serbest ticaret anlaşması. Japonya, Avrupa Birliği ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmasını imzaladı. Artık daha avantajlı olacaklar. Türkiye'nin, bu müzakereleri sürdürdüğünü biliyoruz. En kısa zamanda Japonya ile bu anlaşmayı hayata geçirebilirsek sektörümüzün önemli pazarlarından birini büyütme imkanı buluruz ve uluslararası rekabetin dışına düşmemiş oluruz."

- "50 bin kişiye direkt ve dolaylı olarak istihdam imkanı"

Başarının arkasında, iyi ham madde ve kaliteli üretimin geldiğini belirten Külahçıoğlu, "Uluslararası piyasalara rekabetçi fiyatlarla ürünlerimizi sundukça, Türk makarnası giderek daha fazla kabul gördü. Her geçen gün daha fazla pazar payı alarak dünya sofralarına makarnayı yerleştirdik. Yıl sonu hedefimiz 1 milyon 300 bin tondu. 10 aylık rakamlara baktığımızda buna ulaşacağımızı, biraz da geçeceğimizi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin uygulamalarının başarılı olduğunu ifade eden Külahçıoğlu, protein ağırlıklı alımların, üretim kalitesini artırdığına dikkati çekti.

Külahçıoğlu, makarnanın, döviz getirisinin yanı sıra önemli bir istihdam alanı olduğunu vurgulayarak, dolayı ve direkt yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlandığını kaydetti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı
Isparta'da Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri
Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunduBurdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu21 Kasım 2019
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldıGüleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı23 Kasım 2019
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI22 Kasım 2019
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla UzayacakDavraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak22 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019