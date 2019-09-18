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Türkiye'de konut satışı arttı

Türkiye genelinde ağustos ayında 110 bin 538 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

Türkiye'de konut satışı arttı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,1 arttı. Ağustosta satılan konut sayısı 110 bin 538 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 881 konutla ilk sırada (yüzde 14,4) yer aldı. İstanbul'u 10 bin 707 konut satışıyla (yüzde 9,7) Ankara, 6 bin 25 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 18 konutla Hakkari, 28 konutla Ardahan ve 59 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 382 konut ve yüzde 12,8 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 43,8 ile Bilecik oldu.

Diğer konut satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 17,3 azalarak 76 bin 390 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 11 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,1 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 72,4 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 488 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 802 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 15 konutla Hakkari oldu.

40 bin 634 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 40 bin 634'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 36,8 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 1 konutla en yüksek payı (yüzde 14,8) aldı. İstanbul'u 3 bin 107 konut satışıyla Ankara, bin 994 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artarak 69 bin 904 olarak gerçekleşti.

İstanbul 9 bin 880 ikinci el konut satışı ve yüzde 14,1 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,2 oldu. İstanbul'u 7 bin 600 konut satışıyla Ankara, 4 bin 31 satışla da İzmir izledi.

Yabancılara 3 bin 604 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 549 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 656 satışla Antalya, 228 satışla Bursa, 213 satışla Ankara ve 169 satışla Yalova izledi.

Ağustosta Türkiye'den, Irak vatandaşları 675, İran vatandaşları 469, Rusya Federasyonu vatandaşları 212, Kuveyt vatandaşları 159, Almanya vatandaşları ise 149 konut edindi.

Muhabir: Muhammet Emin Horuz

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