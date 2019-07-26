Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: - "Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz" - Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay

Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Olpak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın eş başkanlıklarında kentteki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'ya vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamının genişletilmesinin sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Nail Olpak, iki ülke ilişkilerinin ivme kazandığı bu dönemde ileriye dönük ortak projelerin geliştirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunan Olpak, "Rusya'da üretilen ürünlerin Avrupa'ya ihracatının teşvik edilmesi, Avrupalı yatırımcılara uygulanan bazı alanlardaki devlet garantilerinin Rusya'daki Türk yatırımlarına da sağlanması gerekiyor. Müteahhitlerimize Moskova dışında da iş imkanlarının sağlanması ve tüm pasaportlar için 2015 yılı öncesi vize uygulamasına dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Olpak, Türk malı araçlara ve işlenmiş tarım ürünlerine gümrük vergisinin sıfırlanması, sebze ve meyve ihracatında karantina prosedürünün optimize edilmesi, yatırımcıların lokal proje finansmanı, işletme sermayesi kredilerine kolay erişim sağlanması ve direkt Ro-Ro hattı tesis edilmesinin de ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

- "Yerel para birimlerinin payını yukarı taşımalıyız"

Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da 500 yıllık Türk-Rus komşuluk ilişkilerinin son yıllarda yakın coğrafyada yaşanan birtakım gelişmelerden ötürü önemli bir sınav verdiğini söyledi.

Geçen yıl Rusya'ya ihracatın ve bu ülkeden ithalatın arttığını, ticaret hacminin de bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdiğini belirten Özilhan, bu ivmenin artarak devam etmesi için taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını ifade etti.

Özilhan, ikili ekonomik ilişkilerin sadece siyasetin değil, iş insanlarının da tamamlayıcı rol almasını gerektiren bir alan olduğuna işaret ederek, aktif bir şekilde çalışan Türkiye-Rusya İş Konseyinin de bu sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini bildirdi.

"Küresel siyasetin ticaret savaşlarıyla belirlendiği bir dönemde, yerel para birimleriyle ticaretin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmekteki önemi su götürmez bir gerçektir." ifadesini kullanan Özilhan, "Bu nedenle, ikili ticaretimizdeki yerel para birimlerinin payını yüzde 10'dan daha yukarılara taşımamız önümüzde duran önemli bir sınavdır." dedi.

Özilhan, bunun sadece iki ülke ekonomisinin kalkınması için değil, gerek siyasal gerek kültürel alanda iki ülke arasındaki güvenin pekiştirilmesi için de büyük önem arz ettiğini söyledi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev de toplantının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ne kadar önem verildiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

İş insanları arasındaki ilişkilerin ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirten Palankoyev, toplantı kapsamında ticaretin önündeki engellerin kaldırılması yönünde önemli görüşmelerin yapılacağını bildirdi.

Palankoyev, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde geliştiğini kaydetti.


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