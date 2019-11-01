İSTANBUL - Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yeni genel sekreteri Sabri Bülbül oldu.

KalDer'den yapılan açıklamaya göre, mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, kurumların rekabet gücünü ve refah düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten KalDer'de, üst düzey bir atama gerçekleştirildi.

Faaliyetlerine başladığı 1990 yılından bu yana, şirketlere yeni rota ve sistemler getirerek, elde edilen başarıların sürdürülebilir olması hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren KalDer’in genel sekreterliği görevine Sabri Bülbül atandı.

Bugüne kadar satış-organizasyon, işe alım, eğitim yönetimi, insan kaynakları, kalite yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi, iş mükemmelliği, iş geliştirme ve planlama, yöneticilik alanları başta olmak pek çok konuda uzmanlık, temel beceri ve yetkinlik programlarına katılan Bülbül, iş hayatına 1995 yılında Düsseldorf’ta adım attı.

Bülbül, büyük çoğunluğu Doğuş Otomotiv çatısı altında olmak üzere, çeşitli firmalarda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra 2000 yılından bu yana KalDer Ulusal Kalite Ödülü sürecinde ve Mükemmellik Aşamaları Programları’nda Değerlendiricilik, Başdeğerlendiricilik, EFQM Assessor Training (EAT) ve İnternal Assessor Training (IAT) lisanslı eğitmenliği görevlerini üstlendi.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan ve 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi programını tamamlayan Sabri Bülbül, evli ve bir kız çocuk babası.