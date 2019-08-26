İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, "siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı" vizyonuyla kurulan Türkiye İş Bankası, 95. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Türkiye İş Bankasından yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, "siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı" vizyonuyla kurulan banka, 95 yaşında.

Temmuz 1924'te Bakanlar Kurulu'nu toplayan Atatürk, milli bir bankanın kurulması konusundaki arzusunu, "Vatanı kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin başında olarak, halkın doğrudan itibar ve itimadından doğup meydana gelen tam manasıyla modern ve milli bir banka kurulması." şeklinde dile getirmişti.

İş Bankası, "Siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı" vizyonuyla Cumhuriyetin ilk ve en önemli adımlarından biri olarak, yaklaşık bir asır önce belirlenen idealler çerçevesinde, sınai gelişmeyi başlatmak, ulusal tasarrufları harekete geçirmek, temel ekonomik atılımları finanse etmek gibi yeni kurulan bir ülke için yaşamsal öneme sahip ihtiyaçların karşılanması için hayata geçirildi.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında ve milli ekonominin tesisinde kritik rol üstlendi.





- Ekonomiye 405 milyar liranın üzerinde kaynak sağladı

Tam 95 yıl önce 2 şube, 37 çalışan ve bir milyon liralık mütevazı bir sermaye ile hizmete başlayan banka, Haziran 2019 itibarıyla 524,5 milyar liralık konsolide bazda aktif büyüklüğüyle "Türkiye'nin en büyük özel bankası" konumunda bulunuyor.

Aynı dönem itibarıyla konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam kaynak 405,2 milyar lira seviyesinde olan bankanın öz kaynak büyüklüğü ise 58,7 milyar liraya ulaştı.

Yaygın şube ağı ve dijital hizmet platformları sayesinde müşterilerine çok yönlü bankacılık hizmeti sunan İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer alıyor. Banka, 265,1 milyar liralık toplam mevduat hacmiyle Türkiye'de tasarruf birikiminin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

İş Bankası, kuruluşundan kısa bir süre sonra 1930'lu yılların başında İskenderiye ve Hamburg şubelerini faaliyete geçirerek varlığını ülke sınırları dışına da taşıdı. Banka bugün yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn'de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan'da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin ve Mısır'da temsilcilikleri bulunuyor.

- Dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri



İş Bankası, dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşlarından BrandFinance'nin marka sadakati ve algısı gibi kıstasları değerlendirerek yayımladığı "Banking 500-2019" raporunda, "dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri" konumunda bulunuyor.

İlklere imza atan İş Bankası’nda 7,7 milyon müşteri dijital kanalları kullanıyor. 5 yıl sonra 100 yaşına basacak banka, kurulduğundan bu yana teknolojik yeniliklerde de öncü bir kurum oldu.

Banka, gelecekte kurumları ayrıştıracak en önemli unsurlardan birinin teknolojiye ve inovasyona ayrılan kaynak olduğunun bilinciyle, hem finansal hem insan kaynağı anlamında bu alanlara ciddi yatırımlar yapıyor. Müşteri ihtiyaçlarını öngörerek, en yeni ve ilk olanı sunma vizyonu ile geçmişte Bankamatikte, telefon bankacılığında, internet bankacılığında hep ilklere imza atan banka, müşterilerin ihtiyaçları nereye doğru evriliyorsa o yönde en hızlı, en kolay olanı ilk yapma konusunda teknoloji odaklı iş yapış biçimlerini sürekli güncelliyor.

İş Bankasında şu anda dijital kanalları kullanan müşteri sayısı 7,7 milyona ulaşırken, bunların yüzde 94'ü mobil bankacılığı kullanıyor, toplam işlemlerin artık yüzde 60'ı mobil kanallardan yapılıyor.

Bankanın teknoloji ve dijital dönüşüm yönündeki çalışmaları sadece müşterilere en iyi, en hızlı ve kolay olan ürün ve hizmetleri sunmayla sınırlı kalmıyor.

İş Bankası, teknoloji odaklı iş yapmaya dönük olarak girişimcilere de destek veriyor. Bankanın destekçisi olduğu Workup Girişimcilik ProgramıWndan şimdiye kadar 40 girişim mezun oldu. Banka, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi çatısı altında kurduğu ve 100 milyon liraya kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiği Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni nesil girişimlere erken ve ileri aşama girişim sermayesi yatırımı yapmaya başladı. Teknoloji ve dijitalleşme çalışmalarını ülke dışında da sürdüren banka, 2016 yılında Silikon Vadisi’nde teknoloji iştiraki SoftTech'e bağlı kurduğu MaxiTech adlı şirketi ile teknoloji dünyasındaki en yeni gelişmeleri yakından takip ederek, bunu iş yapış biçimlerine uyarlıyor. Banka, geçtiğimiz Ekim ayında Çin'de, Temmuz ayında da KKTC'de inovasyon merkezleri açtı.





- Kurulduğundan beri toplumsal gelişime katkı sağlıyor

Kuruluşundan bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncü rol üstlenen banka, uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir bir anlayışla eğitim, çevre, kültür-sanat alanlarında önemli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

Toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için geleceğe yatırım yapan ve bu çerçevede eğitime özel önem veren İş Bankası'nın Darüşşafaka iş birliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye'de eğitim alanında bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun soluklu ve en büyük projelerden biri olan "81 İlden 81 Öğrenci" projesiyle 2008'den bu yana her sene 81 öğrencinin Darüşşafaka'daki tüm eğitim giderlerini üstleniyor.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan bankanın, Türkiye genelinde bugüne kadar açtığı satranç sınıflarının sayısı 24 bine ulaştı. Türkiye'de daha çok çocuğun nitelikli kitapla buluşması, çocuklarda okuma alışkanlığının gelişmesi için 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlatılan "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası kapsamında bugüne kadar çocuklara 14 milyon kitap armağan edildi.

Banka, 1971'den beri sürdürdüğü "Altın Gençler" uygulamasıyla da üniversite sınavında üstün başarı gösteren 3 binden fazla genci ödüllendirdi.

Çevrenin korunması ve başta çocuklar olmak üzere toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla TEMA Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde 2008 sonunda "81 İlde 81 Orman" projesini hayata geçiren banka, bu proje kapsamda 81 ilde yaklaşık bin 500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikti. İş Bankası, dikilen fidanların 5 yıl boyunca bakımlarını da üstlendi.

Kültür sanat alanında da İş Sanat çatısı altında faaliyet gösteren Konser Salonu, Kibele Sanat Galerisi, Türkiye İş Bankası Müzesi ve arkeolojik kazılara desteklerle değer oluşturan banka, mayısta Ankara Ulus'taki tarihi binasında Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ni açtı.

İş Bankasının, milli iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaştığı müzede, ülkenin iktisat politikaları ve sektörün gelişim süreci bankanın tarihi ile bir bütün içerisinde izlenebiliyor.