ADANA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ve Hindistan’ın 8,5 milyar dolarlık ticaret hacmini, 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Adana Sanayi Odasından (ADASO) yapılan açıklamaya göre, Bhattacharyya ve beraberindeki heyet, ADASO’da düzenlenen "Hindistan Pazarına Giriş" konulu toplantıya katıldı.

Burada konuşan Bhattacharyya, ekonomi, ticaret, bilimsel değişim ve yazılım alanlarında karşılıklı değişim ve iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Bhattacharyya, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hakkında bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile ilgili çok iyi bir karşılıklı anlayış ve iş birliğimiz var. Türkiye ve Hindistan’ın 8,5 milyar dolarlık ticaret hacmini, 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, bizim en fazla ticaret yaptığımız 6’ncı ülke. Bunda Adana’nın da payı var. Adana ile ihracatı geliştirme niyetindeyiz. Tarım ürünleri, gıda sanayi ürünleri ve inşaat ve altyapı sektörleri için Hinsitan’da büyük fırsatlar var. Hindistan 10 yılda 1 trilyon dolar altyapı planlıyor. Bu da yılda 100 milyar dolar gibi büyük bir miktar demektir. Halen Hindistan’da bazı Türk müteahhitler çalışıyor ve çok da memnunlar. Şu andaki mevcut iş birliğimizden çok daha büyük bir işbirliği potansiyelimiz olduğunu öngörüyoruz."

Bhattacharyya, konuşmasının ardından "Hindistan Pazarına Giriş" konulu sunumunda ülkenin ekonomi, ticaret, bilimsel değişimi hakkında bilgi verdi.

- Hindistanlı iş adamlarına Adana’ya yatırım çağrısı

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek, "2018 yılında Adana ile Hindistan arasındaki toplam ticaret hacmi 123 milyona dolara yaklaşmıştır. Hindistan, Adana’nın dış ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında toplam hacmi ile en yoğun çalıştığı 9. ülkedir." bilgisini verdi.

Kıvanç, kentten Hindistan’a yapılan ihracat ürünlerine değinerek, "Adana sanayisi olarak büyük tedarikçimiz konumunda bulunan Hindistan ile karşılıklı iş birliği imkanlarını ve fırsatlarını değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Hindistanlı iş adamlarına yatırım için çağrıda bulunan Kıvanç, şunları kaydetti:

"Çukurova yöresi sahip olduğu güç ve birikimle ülkemizin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezine dönüşebilecek potansiyele sahiptir. Ceyhan Petrokimya ve Enerji Endüstri Bölgesi, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, makro anlamda etki yaratabilecek önemli projelerimizdendir. Ayrıca bölgemizde petrokimya, tarıma dayalı ihtisas, gıda, balık ve su ürünleri organize sanayi bölgelerinin çalışmaları devam etmektedir. Bölgemiz verimli toprakları, köklü sanayi geçmişi, güçlü modern altyapısı, eşsiz coğrafi konumu, yüksek yaşam kalitesiyle yerli ve yabancı yatırımcılara büyük avantaj sunmaktadır."

Toplantıya, Hindistan Ticaret Ataşesi Alok Verma, ADASO yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler de katıldı.