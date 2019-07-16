İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin taleplerine uygun kampanyaları hayata geçirmeye devam ediyor.



Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bireysel müşterileri, "Masraflara değil, hayata katılın" kampanyası ile bankanın sağladığı pek çok avantajdan faydalanabiliyor.

Müşteriler, dijital bankacılık kanallarından sınırsız sayıda havale/EFT yapabiliyor ve herhangi bir masraf ödemiyor. Türkiye Finans’ın aidatsız kredi kartı olan Happy Zero kartın bonus ve taksit olanaklarından ücretsiz olarak yararlanabilen müşteriler, Happy Zero kart dışında kart sahibi olmaları halinde Haziran 2020’ye kadar kart aidatı ödemiyor.

Kampanya kapsamında müşteriler, Türkiye Finans'ın PTT ve Yapı Kredi ile yaptığı anlaşma sonucu 8 bin 500 ATM’ye ulaşan en geniş ATM ağından yararlanabiliyor.

Bankanın ortak ATM anlaşması kapsamında, Yapı Kredi ve/veya PTT ATM’lerinden, aynı ay içerisinde 250 TL’ye kadar olan 3 defa para çekme işlemi ücretsiz olurken, 250 TL üzerindeki işlemlerde ise çekilen tutarın tamamı için indirim oranları geçerli olacak şekilde komisyon alınıyor.





