İSTANBUL - Türkiye Finans müşterilerine yüzde 1,38'den başlayan avantajlı kar oranlarıyla 60 aya varan vade olanağı ile HGS Bizden Taşıt Finansmanı kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, yeni taşıt finansmanı kampanyası ile müşterilerine yüzde 1,38’den başlayan avantajlı kâr oranlarıyla 60 aya varan vade olanağı sağlıyor. Banka, ayrıca kampanya kapsamında müşterilerine HGS etiketi hediye ediyor.

Sıfır ve 2. el tüm araçlar için geçerli olan kampanya 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

Müşteriler, Yedek Hesap, Finansör, Finansman Güvence Sigortası ve Otomatik Fatura Ödeme Talimatı ürünlerinin finansman başvurusuyla birlikte alınması dahilinde bankanın sunduğu avantajlı kâr oranlarını yakalayabilecek.