İSTANBUL (AA)- Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş.’nin, 400 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracı, 15-16 Ağustos tarihinde, 87 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.



Türkiye Finans’tan yapılan açıklamaya göre, halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 400 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada, “Şirketimizin, talep toplamasını 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 400.000.000 TL nominal değerdeki, 87 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.” sözlerine yer verildi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, katılım bankacılığı müşterileri için güvenilir bir yatırım alternatifi olan kira sertifikası ihraçlarıyla her ay ülke ekonomisine değer kattıklarını belirterek, “15-16 Ağustos tarihlerinde talep toplamasını yaptığımız 400 milyon lira değerindeki kira sertifikası halka arzımızı da başarılı bir şekilde yatırımcılarımızla buluşturduk. Sene başından bu yana rekor tutarlı kira sertifikası işlemlerimizi sürdürürken, ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz bu ihraç ile toplam işlem hacmini 6,9 milyar liraya çıkardık. Önümüzdeki dönemde de yeni kira sertifikası ihraçlarımızla kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

