'Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir'

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "Türkiye ekonomisi bugün dengelenme sürecinde. Yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine rağmen yıl sonunda inşallah pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir." dedi.

'Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerlemektedir'
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ADIYAMAN - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Adıyaman Şubesinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, derneğin yolculuğunu bir bayrak yarışı olarak tanımladıklarını söyledi.

Bundan 30 yıl önce başlayan yolculuğun bu kadar uzun ve sağlam temeller üzerinde sürmesinde bu anlayışın rolünün büyük olduğunu belirten Kaan, "2012'de açmış olduğumuz Adıyaman şubemizde bir bayrak değişimine şahit olduk. Göreve gelmiş olan kardeşimizin bir önceki dönemin çalışmalarına katkı sunarak, ülkemiz için başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Görevini teslim eden Şerif Yıldırım'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İş hayatında da başarılar diliyorum." diye konuştu.

İş insanlarına seslenen Kaan, yatırımların Adıyaman ve çevre illere yapılmasını ve bu şekilde bölge ekonomisine katkı sunulmasını istediklerini ifade etti.

Kaan, Adıyaman ekonomisine bakıldığında memnun edici bir tabloyla karşılaşılmadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Adıyaman 2018'de en çok ihracat yapan iller listesinde 55'inci sırada yer alıyor. 2015'te 542 milyon dolara ulaşan ihracatta son yıllarda gerileme yaşanıyor. 2018 yılında toplam 56 ülkeye yapılan ihracat, önceki yıla göre yüzde 40'a yakın azalarak 76 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalatta da benzer bir durum gözleniyor. Toplam ithalat 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 53 azalarak 42 milyon dolar düzeyine gerilemiştir. Biz 'bu tabloyu değiştirmek mümkün.' diyoruz. Önümüzde bir realite var fakat bu süreçten nasıl çıkacağımızın pusulası da yine bizlerin elinde. Cesur olacağız, yatırımdan ve ticari faaliyetlerimizi çeşitlendirmekten korkmayacağız."

"Faiz oranları yatırımlara olumlu yansıyacaktır"

Geçen yıl Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından piyasalarda önemli bir durgunluk yaşandığını ifade eden Kaan, ekonomi yönetiminin doğru hamleleriyle bu sürecin hızlıca aşıldığını söyledi. Böylece Türkiye ekonomisi için yepyeni bir hikayenin tohumlarının atıldığını belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi bugün dengelenme sürecinde. Yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine rağmen yıl sonunda inşallah pozitif büyümeye doğru ilerlemekte. Geldiğimiz noktada önceki yılın aynı döneminde 33 milyar dolar olan cari açığın bu yılın ocak-temmuz döneminde 1,7 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Ayrıca, ihracatın yılın 9 ayında 111 milyar dolar düzeyine ulaşmasıyla, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84'e ulaşmıştır. Yine bu süreçte politika faizi, gelen indirim kararlarıyla yüzde 16,5'e çekilirken, enflasyon oranı da eylül ayı itibarıyla yüzde 9,25'e kadar geriledi. Yılın ikinci çeyreğinde yatırımların yıllık bazda yüzde 23 daralmasıyla ekonomimiz ivme kaybetti fakat önümüzdeki süreçte alt seviyelere ineceğine inandığımız faiz oranları yatırımlara olumlu yansıyacaktır. Bu da küçülmeyi durduracak ve yılın son çeyreğinden itibaren yeniden pozitif büyüme sürecine girilecektir. "

Kaan, konuşmasının ardından MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanlığına seçilen Sait Göksu'ya plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
​ Isparta’da Yaşayan Hayırsever Ümmü Hanımdan Örnek Davranış
Türker AVM'deki indirimleri kaçırmayın!
Eğirdir'de öğrenciler için bütçe defteri dağıtıldı
Milli yüzücüler Isparta'da üniversite öğrencileriyle buluştu
​SDÜ Göller Bölgesi’nin Sanat Tarihine Işık Tutacak
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
Isparta Atık Su Arıtma Tesisinde son durum
Isparta Valisi Seymenoğlu sporculara başarılar diledi
Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç ve Eğirdir İlçesinde
Isparta'da narkotik operasyon! 7 kişi yakalandı 2'si tutuklandı
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönemBugün açıklandı! Kamuda yeni dönem30 Eylül 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru 30 Eylül 2019
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyorIsparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor30 Eylül 2019
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyorIsparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor29 Eylül 2019
Isparta'da KÖYDES Yatırımları DeğerlendirildiIsparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi01 Ekim 2019
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!30 Eylül 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...29 Eylül 2019