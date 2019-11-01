"Türkiye, Avrasya’nın hayati bir parçasıdır"

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof.Dr. Jeffrey D. Sachs: - “Avrasya, insanlığın yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor. Avrasya, küresel ekonominin yüzde 80’ine hitap ediyor. Dünyadaki çevresel zorlukların bir kısmıyla hep

"Türkiye, Avrasya’nın hayati bir parçasıdır"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA)- Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof.Dr. Jeffrey D. Sachs, Avrasya’nın, insanlığın yüzde 70’inden fazlasını oluşturduğunu belirterek, “Avrasya, küresel ekonominin yüzde 80’ine hitap diyor. Dünyadaki çevresel zorlukların bir kısmıyla hepimiz karşılaşıyoruz. Buradaki gelecek, Avrupa, Asya ve Türkiye’nin nasıl davranacağına bağlı. Türkiye, Avrasya’nın hayati bir parçasıdır.” dedi.

Sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en önemli araştırmacılarından biri olan Prof.Dr. Jeffrey D. Sachs, “Sürdürülebilir Kalkınma Çağı” isimli kitabının Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırılması dolayısıyla, üniversitede “Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği” konulu bir konferans verdi.

Konferansın açılışında konuşan Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Jeffrey D. Sachs, konuşmasına İstanbul’un dünyanın eşsiz güzellikteki şehirlerinden ve tarihin en güzel lokasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, bu şehirde yaşamanın öğrencilere liderlik ve yaratıcı bir şeyler yapabilme fırsatı verdiğini belirtti.

Sachs, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin birlikte gerçekleştirilebilmesi için Avrasya bölgesinden daha hayati derecede başka bir bölge olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:
“Türkiye, bugün tam Avrasya’nın merkezinde. Bugün Avrasya’nın tam kalbindeyiz. Avrasya, insanlığın yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor. Avrasya, küresel ekonominin yüzde 80’ine hitabe diyor. Dünyadaki çevresel zorlukların bir kısmıyla hepimiz karşılaşıyoruz. Buradaki gelecek, Avrupa, Asya ve Türkiye’nin nasıl davranacağına bağlı. Türkiye, Avrasya’nın hayati bir parçasıdır. Bu bağlamda, bu ülkelerin, bölgelerin karşılaşılan zorluklara nasıl karşılık verdiğiyle bağlıdır.”

Sürdürülebilir bir geleceğe dair yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirebilmek için önümüzde çok kısa bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Sachs, “Hükümetler çok yavaş hareket diyorlar. Sorunların aciliyetinden dolayı çok hızlı hareket etmek zorundayız.” diye konuştu.

- “Yönetişim biçimlerimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor”


Jeffrey Sachs, yaşanılan, karşımıza çıkan problemlerin ulusal ölçekten küresel ölçeğe gelen birtakım reaksiyonlar gerektirdiğini kaydederek, “Bu sorunların çözümü iş birliği gerektiriyor. Öncelikle, komşularımızla bölgesel anlamda, en ulusal seviyede bu iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz. Bizler iş birliği içerisinde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu yaparken de yönetişim biçimlerimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Sürdürülebilir bir kalkınma için yeni bir yola ihtiyaç olduğunu kaydeden Jeffrey Sachs, “Yerelden küresele tüm seviyelerde iş birliği yapmamız lazım. Ülkeler iş birliği yapmalı. Bölgeler iş birliği yapmalı. Ekonomimizin ve hükümetlerimizin işleyişlerini değiştirmemiz lazım. Küresel bir anlayış geliştirmeliyiz. Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri referans noktalarımız olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ise üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric’in (Yeşil Ölçüm), 2017 ve 2018 değerlendirmelerinde birinci sırada yer aldığını hatırlattı.

Yeditepe Üniversitesi’nin, Birleşmiş Milletler’in yapılandırdığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda toplumun her kesimi ile iş birliği içinde çalıştığını anımsatan Bingöl, “Yeditepe Üniversitesi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında topluma liderlik yapma hedefiyle faaliyet göstermektedir.” şeklinde konuştu.

- “Sorumluluk almalıyız diyerek değişimi başlattık”

Program, Purpose – Sustainable Ideas Başkanı Dilek Bil moderatörlüğünde gerçekleşen panel ile devam etti.

Panelde konuşan Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, Unilever’de 10 yıldır bir değişim yaşandığını ifade ederek, “Şirket olarak uzun vadeli iş yapacaksak sorumluluk almalıyız diyerek değişimi başlattık.” yorumunu yaptı.

Karbonsuzlaşma, işyerindeki eşitsizliklere odaklandıklarını kaydeden Seçkin, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 8 yıl önce çalışmaya başladık. Sadece hissedarlarımızı memnun etmek yetmez. Bizim 6 paydaşımızı da memnun etmemiz gerekir. Yurttaş, müşteri, tedarikçi, çalışan, toplum ve gezegen.” ifadelerini kullandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de tekstil sektörünün çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ve su kaynaklarının korunmasına odaklandıklarını kaydetti.

Pasinli, 6,5 milyon avro yatırımla 1,5 milyon metreküp su tasarrufu sağladıklarını hatırlatarak “Üreticiler, daha az su ve kimyasal kullanıp tasarruf ettiler. Güney Ege Kalkınma Ajansı şirketlere fizibilite raporu desteği sağladı. Bu projeyi diğer havzalara da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yurt öğrencilerinden kök hücre bağışı
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor
'EVİNİN SULTANLARI' İLE 'SOKAKLAR BİZİM' PROJESİ
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak
Isparta'da Cumhuriyet Coşkusu Akşam da Devam Etti
Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler
Isparta'da dağcılarımızdan Cumhuriyet Tırmanışı
Ispartaspor'da Dobi Hasan Dönemi
Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi
Tabakhane Cami avlusu için duygusal yıkım
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Meclis'e sunuldu! Vergide yeni dönem başlıyor! Kim ne kadar ödeyecek?
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDIASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI26 Ekim 2019
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek""Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"25 Ekim 2019
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİKİDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK25 Ekim 2019
Isparta'da trafik kazası: sürücü öldüIsparta'da trafik kazası: sürücü öldü27 Ekim 2019
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARITÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI25 Ekim 2019
Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldiSaatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldi27 Ekim 2019
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılarIsparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar28 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!ASRIN UN PASTA PARTİ BUGÜN AÇILIYOR!26 Ekim 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir SürpriziIsparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi28 Ekim 2019
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildiIsparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi28 Ekim 2019
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KutlamalarıIsparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları28 Ekim 2019
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyorIsparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor28 Ekim 2019
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği 28 Ekim 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019