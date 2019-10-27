Türkiye ABD'de mobilya AVM'si kuracak

MODOKO Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ABD'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor.

Türkiye ABD'de mobilya AVM'si kuracak
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'nin en eski mobilya kooperatifi MODOKO Mobilyacılar Sitesinin; rekabet gücünü, tecrübesini ve kurumsal yapısını yurt dışına taşımak amacıyla başlattığı projede sona gelindi.

Maliyetinin yüzde 75'ini Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkına satışa ulaşılması ve Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefine destek olunması hedefleniyor.

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mevcut mobilya ihracatının yıllık 3,2 milyar düzeyinde olduğunu hatırlatarak, 2023 yılı için belirlenen 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefi için yeni bir hikaye yazılması gerektiğini söyledi.

İhracata yönelik fuarların geçici ve yetersiz olduğunu savunan Çalışkan, kalıcı büyüme ve istikrarlı ivmelenme için Türk firmalarının yurt dışında konumlanması gerektiğini vurguladı.

50 bin metrekarelik AVM

Koray Çalışkan, TİM'in benzer yapıları çeşitli sektörlerden firmalarla yurt dışında kurmaya çalıştığını ifade ederek, "Karma yapılar içinde bulunmak yerine mobilya için özel bir yapı istiyoruz. Yönetimi bize ait 50 bin metrekare alana sahip bir AVM talep ettik." dedi.

TİM'in, projeye başlamak için kendilerinden 50 firma bulmalarını istediğini dile getiren Çalışkan, 50 firma için elemeler yaptıklarını ve çalışmaların gelecek hafta içerisinde neticeleneceğini bildirdi.

"ABD'de birkaç AVM belirledik. Pazar hareketliliğine göre eleme yapacağız. Masrafların yüzde 75'ini TİM, yüzde 25'ini ise firmalarımız değil, MODOKO olarak biz karşılayacağız" diyen Çalışkan, MODOKO'nun yüzde 25'lik payının, kooperatif içerisindeki mülk sahipleri tarafından karşılanacağını bildirdi.

Çalışkan, bugüne kadar hayata geçirilmeye çalışılan projelerin ekseriyetle finansman sıkıntısı ile ortadan kalktığını, bu projede bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Montaj, sevkiyat, hukuk ve servis mekanizmalarını kurulacak

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Çalışkan, AVM'de firmalara dükkanlar vermek yerine MODOKO'nun, hepsinin bayiliğini alarak orada tabelalarını asacağını ve ürünlerini satacağını ifade ederek, "Firmalar, yönetim ve satış personeli, servis, montaj, lojistik ve tanıtım gibi masrafların hiçbirine karışmamış olacak." dedi.

Türkiye'nin, mobilya imalatında yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurgulayan Çalışkan, ülkenin, bu konudaki fiyat avantajını kullanması gerektiğini söyledi.

Mobilya sektörünün en çok ihracatı Irak'a yaptığını ancak bu ülkeye giden ürünlerin kilogram fiyatının 1 dolar olduğunu belirten Çalışkan, "Elimizde değerli bir mal var. Irak bunu istemiyor. Kilogram başı ihracat fiyatımız Almanya'ya 2 dolar, Arabistan'a 3 dolar iken, ABD'ye 4 dolar... Bu yapı istediğimiz randımanda kurulursa ilk yılda 1 milyar dolarlık satışın üstüne çıkabiliriz." dedi.

Deniz yolu dolayısıyla lojistik masrafların yüksek olmayacağını ancak yol süresinin uzun olması nedeniyle depo çözümüne başvuracaklarını bildiren Çalışkan, "MODOKO, ABD'de yönetim, montaj, sevkiyat, hukuk ve servis mekanizmalarını da kuracak. İki üniversite ile tüzük ve hukuki yapı için dirsek temasındayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin marka değerine katkı

Koray Çalışkan, dünyada herhangi bir sektörün benzeri bir proje yapmadığını belirterek, açacakları AVM'de müşterilere birçok tarz ürün sunacaklarını ve rekabet güçlerinin yüksek olacağını söyledi.

Devlet tarafından desteklenen MODOKO'nun Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesine de değinen Çalışkan, 3 milyon dolar hibe ile gerçekleştirilen program kapsamında ihracat yapmayan mobilya işletmelerine eğitim verildiğini, bu firmaların yakın zamanda yurt dışına götürülerek satışlarına önayak olunduğunu anlattı.

"Yurt dışına mağaza açan şirketlere çok ciddi destekler verilirken, kooperatifler destek bulmakta zorlanıyor. Biz ilk defa destek alan kooperatiflerdeniz. Bizim yapımız başkalarına da örnek olacak" diyen Çalışkan, kurulacak AVM'nin Türkiye'nin marka değerine destek olacağını ve yan sektörlere katkı sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı Türklerin Müslüman coğrafyalarda çok sevildiğini ifade eden Çalışkan, Türk dizilerinin ticarete ciddi etki ettiğini, Türkiye Tanıtım Ajansı gibi yapıların bu işe el atıp politika geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldi
ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"
FİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISI
GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…
Isparta'da ​Okul Kantinlerinde Denetim
Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı
Isparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyor
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ
GÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALI
Minik Karamel yeni yuvasına kavuştu
Isparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı
Isparta PTT'den personelinden Valilik ziyareti
Isparta Belediye Başkanı muhtarlara buluştu
Isparta'da yetenek sınavı ile okullara öğrenci alımı yapılacak
Eğirdir Yöresel ürünleriyle YÖREX Fuarında yerini aldı 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİGÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ25 Ekim 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durumIsparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum21 Ekim 2019
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDIKARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI21 Ekim 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 201923 Ekim 2019
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 201921 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDAGÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA24 Ekim 2019
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli olduTüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu20 Ekim 2019
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam EdiyorMilas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor21 Ekim 2019
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandıÇeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı22 Ekim 2019
Kentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenlemeKentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenleme20 Ekim 2019
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacakHer öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak21 Ekim 2019
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldıIsparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı23 Ekim 2019
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİKİDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK25 Ekim 2019
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARITÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI25 Ekim 2019
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek""Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"25 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDIASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI26 Ekim 2019
Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programıIsparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı24 Ekim 2019
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…24 Ekim 2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozdukDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk20 Ekim 2019
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ 24 Ekim 2019